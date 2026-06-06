Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska. Bezkompromisowy wpis zza oceanu

„Donaldzie Tusku, królu złodziejskiego układu! Twój przyjaciel Sławomir Nowak chował łapówki w nodze od stołu. Twój zaufany doradca Roman Giertych organizował wypłaty skradzionych pieniędzy z bankomatów w całej Warszawie. Twój marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyłudzał ostatnie pieniądze od chorych ludzi. To Ty, królu tej szajki, zamiotłeś te złodziejstwa głęboko pod dywan. Masz odwagę zaprzeczyć tym faktom? Żadnej z tych »transakcji« nie znajdziesz w ich oświadczeniach majątkowych. I jak sądzisz, dlaczego? Bo wspólną cechą każdego złodzieja jest działać w ukryciu, pod stołem, tak by nikt nic nie wiedział. Ja zrobiłem dokładnie odwrotnie. Wszystko wpisałem jawnie do oświadczenia – czarno na białym. Bo zawsze działałem zgodnie z prawem i transparentność poselskich oświadczeń to dla mnie zaleta” – rozpoczął swój ostry wpis na platformie X Zbigniew Ziobro.

Galeria poniżej: Ziobro wyjechał do USA, a wokół schodów jego domu już rosną chwasty

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„To Ty sfabrykowanym śledztwem nielegalnie przejętej prokuratury pozbawiłeś mnie i wielu ludzi środków do życia. Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcy. To przez Ciebie byłem zmuszony zaciągnąć zobowiązanie, które jawnie ująłem w oświadczeniu. Chciałeś mnie pozbawić nawet prawa do obrony, a teraz mnie za to atakujesz? Bo jednak mogę płacić obrońcy? Bo transparentnie wypełniłem oświadczenie? Bo zwrócę z prywatnych pieniędzy całą kwotę powiększoną o 50 procent? Bo inaczej niż Twoi towarzysze niczego nie załatwiałem pod stołem?!” – kontynuował wyraźnie wzburzony były szef resortu sprawiedliwości.

QUIZ. Był szeryfem, jest uciekinierem. Test wiedzy o Zbigniewie Ziobrze. Pytania mogą zaskoczyć Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodził się Zbigniew Ziobro? W Gdańsku W Warszawie w Krakowie Następne pytanie

„Fundacja Twojego przyjaciela Owsiaka, prorządowy TVN, nasza fundacja i dziesiątki podmiotów nigdy nie przyjęłyby wsparcia od firmy, wiedząc, że jest uwikłana w oszustwo. Każdy z tych podmiotów jest pokrzywdzony Twoją nieudolnością. Bo przez ostatnie dwa i pół roku to podległe Tobie służby powinny aferę wykryć i zapobiec przestępstwu. A Twoim obowiązkiem, jako premiera, było ostrzec społeczeństwo przed finansowym oszustwem, a fundacje i media przed wizerunkową krzywdą” – atakował ostro szefa rządu polityk reprezentujący obóz Prawa i Sprawiedliwości.

Były prokurator generalny zdecydował się na samym końcu swojego wpisu zamieścić jeszcze jedno stanowcze podsumowanie.

- Ale Ty zawiodłeś Polaków w sprawie Amber Gold i zawiodłeś przy Zondacrypto. I teraz znów zwalasz bezczelnie winę na pokrzywdzonych, choć zaledwie trzy miesiące temu sam przed kamerami reklamowałeś Zondacrypto na koszulce. Temu też zaprzeczysz? To nie my zawiedliśmy. To Ty jako premier całkowicie zawiodłeś Polaków…