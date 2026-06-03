Zbigniew Ziobro szokuje w oświadczeniu majątkowym. Dodał nietypowy wpis o swojej sytuacji!

Majątek Zbigniewa Ziobry za 2025 rok

Z dokumentu złożonego za rok 2025 wynika, że były minister sprawiedliwości zgromadził oszczędności rzędu 260 tysięcy złotych oraz 800 euro, nie posiadając jednocześnie żadnych papierów wartościowych. W kwestii nieruchomości Zbigniew Ziobro wykazał własność hipoteczną domu jednorodzinnego o powierzchni ponad 133 metrów kwadratowych.

Na tej samej działce znajdują się również trzydziestometrowy budynek gospodarczy oraz domek letniskowo-gospodarczy o wielkości blisko 35 metrów kwadratowych. Łączną wartość tych zabudowań oszacowano na 950 tysięcy złotych. Oświadczenie potwierdza brak mieszkań, jednak ujawnia posiadanie niezabudowanej, 73-arowej działki rolnej wycenionej na 175 tysięcy złotych.

NIŻEJ ZDJĘCIA DOMU ZIOBRY

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Dochody i nietypowy komentarz w oświadczeniu majątkowym

Zbigniew Ziobro wyszczególnił również swoje sejmowe dochody, wskazując uposażenie w wysokości ponad 141 tysięcy złotych oraz dietę parlamentarną sięgającą 44 tysięcy złotych (w tym 36 tysięcy kwoty wolnej od podatku). Polityk zadeklarował brak mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Największe zdziwienie budzi jednak rubryka dotycząca zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tysięcy złotych. Zamiast standardowych informacji o kredytach, znalazł się tam rozbudowany wpis, w którym Ziobro tłumaczy okoliczności swojego pobytu za granicą i problemy ze sfinansowaniem pomocy prawnej.

1. Gdy przebywałem poza Polską na oficjalnej konferencji w Budapeszcie, zostałem zaskoczony sfabrykowanymi zarzutami oraz wnioskiem o moje aresztowanie złożonym w kraju. W obliczu licznych nadużyć i przypadków łamania prawa, które pozbawiły mnie w Polsce realnej szansy na uczciwy proces, podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą. Nie dysponowałem wówczas na Węgrzech większymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mi zorganizować obronę. Nie mogłem samodzielnie pokryć jej kosztów. Dlatego zwróciłem się o pomoc w sfinansowaniu obrony do Fundacji Instytut Polski Suwerennej. W związku z tym zobowiązałem się, że gdy będę dysponował odpowiednimi środkami, zwrócę Fundacji całość poniesionych kosztów obrony oraz dodatkowo kwotę odpowiadającą 50% tych kosztów. Koszty obrony poniesione przez Fundację w 2025 roku wyniosły 57 000 złotych netto. Kwota ta zostanie przeze mnie zwrócona Fundacji i powiększona o dodatkowe 50%. Kwota zwrotu na ten rok, którą poniosę, wynosi 85 500 złotych. 2. 12 listopada 2025 roku zajęte zostały środki pieniężne na moim rachunku bankowym, a także moje nieruchomości.