Zaskakujący sondaż! Tylko cztery partie w Sejmie, koalicjanci Tuska w odwrocie

Nowy sondaż CBOS: Kto by wszedł do Sejmu?

Najnowsze dane zaprezentowane przez CBOS pokazują, że pierwsze miejsce na podium cały czas zajmuje Koalicja Obywatelska, chociaż odnotowała ona pewną stratę. Na formację kierowaną przez premiera chce głosować 28,5 proc. pytanych, a to oznacza, że w stosunku do majowych wyników straciła 2,3 pkt proc. Z kolei PiS cieszy się poparciem 22,1 proc. i zanotował istotny zysk w wysokości 2,5 pkt proc.

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Swoich zwolenników traci Konfederacja, która uzyskała wynik 12,8 proc. (mniej o 2,5 pkt proc.). Tymczasem na Konfederację Korony Polskiej zagłosowałoby 9,4 proc. respondentów, co jest wynikiem lepszym o 1,3 pkt proc. Poza tymi czterema formacjami żadna inna partia nie przekroczyłaby progu.

Obecni koalicjanci w poważnych opałach

Poza parlamentem wylądowałyby pozostałe partie, w tym te tworzące obecny obóz władzy. \Razem ma poparcie na poziomie 4 proc. (zyskała 1 pkt proc.), a Nowa Lewica zebrała jedynie 3,9 proc. (strata 0,8 pkt proc.). Na bardzo słaby wynik może liczyć PSL – tylko 1,5 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.), podczas gdy Polska 2050 osiągnęła wynik 1,3 proc. (zysk rzędu 0,3 pkt proc.).

Zwraca uwagę fakt, że aż 14,5 proc. ankietowanych miało trudność ze wskazaniem swoich preferencji. To więcej o 2,9 pkt proc. niż poprzednio i dowodzi, że wielu wyborców wciąż nie wie, kogo poprzeć. Swojego głosu nie chciało zdradzić 1,8 proc. osób. Według badania CBOS, do urn poszłoby 76,6 proc. uprawnionych, czyli dokładnie tyle, ile deklarowało to w maju.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 8 a 10 czerwca bieżącego roku. Wykorzystano metodę CATI (80 proc.) oraz CAWI (20 proc.), a wzięło w nim udział tysiąc dorosłych osób mieszkających w naszym kraju.