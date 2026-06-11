Zaskakująca impreza przy Wiejskiej. Sejmowa potańcówka przyciągnęła tłumy

Potańcówka w Sejmie. Zapisy zamknięte

Tereny wokół gmachu przy Wiejskiej wkrótce staną się miejscem zupełnie niezwykłego przedsięwzięcia, które z pewnością zdziwi niejednego komentatora politycznego. Zamiast ostrych sporów i trudnych obrad, uczestnicy wezmą udział w zabawie tanecznej. Kancelaria Sejmu organizuje to wydarzenie, aby uczcić 125. rocznicę urodzin Mieczysława Fogga, wybitnego polskiego piosenkarza ubiegłego stulecia.

Zabawa zaplanowana jest na 26 czerwca w Warszawie. Udział w potańcówce był w pełni bezpłatny, jednak wymagał wcześniejszej rejestracji przez dedykowany formularz w sieci. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że proces przyjmowania zgłoszeń musiał zostać bardzo szybko przerwany.

Przedstawiciele Kancelarii Sejmu wyjaśnili, że wprowadzenie konkretnych ograniczeń liczby uczestników było niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Taka decyzja oznacza w praktyce, że wszyscy spóźnialscy, którzy nie zdążyli się zgłosić, nie zostaną wpuszczeni na teren imprezy.

Rocznica Mieczysława Fogga i tańce w ogrodach

Ta niezwykła inicjatywa jest elementem szerszych obchodów Roku Mieczysława Fogga. Decyzja o jego ustanowieniu zapadła w Sejmie we wrześniu 2025 roku, jako przygotowanie do przypadającej na 2026 rok okrągłej rocznicy urodzin słynnego wokalisty.

Mieczysław Fogg pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo w postaci takich szlagierów jak „Tango milonga”, „Ta ostatnia niedziela” i „Jesienne róże”. Przez wiele dziesięcioleci jego przeboje rozbrzmiewały w polskich stacjach radiowych i domach. Niebawem te legendarne kompozycje wypełnią przestrzeń sejmowych ogrodów.

Ile będzie kosztować impreza w Sejmie?

Z informacji przekazanych przez Kancelarię Sejmu wynika, że organizacja tego tanecznego wydarzenia to wydatek rzędu niespełna 15 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na przygotowanie zadaszonej sceny oraz odpowiedniego nagłośnienia. Jednocześnie zaznaczono, że budżet imprezy nie obejmuje honorariów dla artystów. Za oprawę muzyczną wydarzenia ma odpowiadać Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Mimo że koszty nie są wygórowane jak na publiczne przedsięwzięcie, sam pomysł zorganizowania zabawy tanecznej przy Wiejskiej może budzić zróżnicowane reakcje. Gmach parlamentu to zazwyczaj arena politycznych batalii, trudnych głosowań i płomiennych przemówień. Tym razem jednak atmosfera ma być zupełnie inna: pełna muzyki, tańca i wspomnień o wielkim polskim wokaliście.

Sejm otwiera ogrody dla uczestników

Ogromny popyt na wejściówki na sejmową potańcówkę to dowód na to, że inicjatywy o charakterze rozrywkowym cieszą się wielką popularnością. Tereny wokół parlamentu rzadko kiedy stają się parkietem do tańca, dlatego sama informacja o takiej inicjatywie wywołała ogromne poruszenie.

Jeśli organizatorom uda się zrealizować założony scenariusz, 26 czerwca przy ulicy Wiejskiej polityczne spory zostaną zastąpione przez radosną muzykę. Błyskawiczne zamknięcie listy uczestników jest zaś najlepszym dowodem na to, że chętnych do zabawy w tak niezwykłych okolicznościach zdecydowanie nie brakowało.

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