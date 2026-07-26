Tomasz Frankowski zadrwił z Roberta Lewandowskiego. Kibice szybko sprowadzili go na ziemię

Początki Lewandowskiego w USA

Robert Lewandowski ma za sobą drugie spotkanie w barwach Chicago Fire. Mecz, w którym Polak pojawił się na murawie od 46. minuty, nie przyniósł mu pierwszej bramki w nowym klubie, a jego drużyna uległa New York City 1:3. Kapitan reprezentacji Polski nie był w stanie zmienić obrazu gry słabo prezentującego się zespołu, ponownie zmagając się z problemem braku dobrych podań od kolegów.

W sumie nikt nie pyta ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS a Robert wciąż 0 🫢— Tomasz Frankowski (@TFrankowski21) July 26, 2026

Frankowski przypomina o sobie

Słabszy start napastnika za oceanem stał się pretekstem do komentarza dla Tomasza Frankowskiego. Były reprezentant kraju, a obecnie polityk Platformy Obywatelskiej, w 2008 roku sam występował w drużynie z Chicago. Wówczas w swoim drugim występie zdobył dublet, jednak na tym jego strzelecki dorobek w MLS się zakończył. Konflikt ze szkoleniowcem sprawił, że stracił miejsce w składzie, a rok później wrócił do Polski, dołączając do Jagiellonii Białystok.

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"W sumie nikt nie pyta ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS a Robert wciąż 0" - napisał na platformie X Tomasz Frankowski.

Kibice odpowiadają byłemu reprezentantowi

Złośliwy wpis Frankowskiego na platformie X wywołał lawinę komentarzy ze strony fanów, którzy natychmiast stanęli po stronie Roberta Lewandowskiego.

"Tomek, a ile goli strzeliłeś dla Barcelony czy Bayernu?" - zapytał retorycznie jeden z nich. "A w Barcelonie byłeś tylko na wakacjach i to za diety europoselskie" - skomentował złośliwie inny. "I na tych dwóch golach skończyłeś swój strzelecki popis" - zauważył kolejny. "Dość prowokacyjny wpis, zalecałbym ostrożność, ponieważ dość łatwo dodać tu kilka szczegółów z Twojej karierki w MLS i mogą być potrzebne antydepresanty" - zakpił następny fan.