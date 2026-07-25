Daniel Obajtek zabiera głos po odejściu Morawieckiego z PiS. Wskazuje wspólnego wroga

Daniel Obajtek wzywa polityków Prawa i Sprawiedliwości do wygaszenia wewnątrzpartyjnych konfliktów, otwarcie nazywając Donalda Tuska wspólnym „wrogiem kraju”.

Prezes Jarosław Kaczyński oficjalnie odniósł się do podziału w strukturach, ogłaszając utratę ponad trzydziestu działaczy.

Najnowszy kryzys bezpośrednio wiąże się z postacią Mateusza Morawieckiego oraz jego poplecznikami, którzy funkcjonują pod szyldem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Były prezes Rady Ministrów przekonuje opinię publiczną, że jego polityczny obóz został przymusowo wyrzucony z ugrupowania.

Historyczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki opuścił partię

W piątek, 24 lipca 2026 roku, Jarosław Kaczyński publicznie przyznał, że grupa ponad trzydziestu działaczy skupiona wokół byłego premiera definitywnie zrywa więzi z formacją. Trzęsienie ziemi na prawicy stało się rzeczywistością w momencie, gdy szeregi opuścił Mateusz Morawiecki oraz jego najbliżsi współpracownicy reprezentujący stowarzyszenie Rozwój Plus. To pokłosie niepodpisania przez nich tzw. lojalki.

Były szef polskiego rządu wystąpił na antenie Telewizji Republika, gdzie zaprezentował własną optykę na zaistniały kryzys. W emocjonalnej przemowie zapewnił widzów stacji, że zarówno on, jak i jego stronnicy „zostali wypchnięci” z partii. To drastyczne cięcie kończy wieloletni etap i rozpoczyna całkowicie nieznany epizod na polskiej scenie prawicowej.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy: każdy idzie w swoim kierunku i niech każdy z nas poszerza swój elektorat. Nie prowadźmy walki między sobą, bo naszym wrogiem i wrogiem kraju jest Donald Tusk. Zachęcam do spokoju i pracy organicznej dla dobra przyszłości kraju 🇵🇱A propos:…— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 25, 2026

Reakcja Daniela Obajtka. Europoseł apeluje o jedność tuż po kryzysie

Zaledwie kilkanaście godzin po gigantycznym politycznym tąpnięciu, publiczne oświadczenie wydał Daniel Obajtek. Reprezentant europarlamentu zamieścił na platformie X wymowny komunikat. Nie jest to już prewencyjna próba ratowania spójności partii, ale rozpaczliwe wołanie o zapanowanie nad gigantycznym chaosem, z którym formacja musi się teraz zmierzyć.

Daniel Obajtek zwrócił się do politycznych współpracowników bezpośrednio w swoim wpisie. „Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy: każdy idzie w swoim kierunku i niech każdy z nas poszerza swój elektorat. Nie prowadźmy walki między sobą, bo naszym wrogiem i wrogiem kraju jest Donald Tusk. Zachęcam do spokoju i pracy organicznej dla dobra przyszłości kraju” – napisał europoseł na portalu społecznościowym X.

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