Karol Nawrocki organizuje spotkanie w Juracie. Wymaga podania szczegółowych danych

Prezydent Karol Nawrocki planuje zorganizować dwudniowe wydarzenie w Juracie, skierowane do młodych dorosłych. Celem tej inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do dialogu i poznania pomysłów młodego pokolenia na temat przyszłości naszego kraju. W spotkaniu będą mogły uczestniczyć osoby w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat. Chętni muszą wypełnić formularz online, podając swoje szczegółowe dane osobowe w procesie rejestracji. Organizatorzy ustanowili rygorystyczny regulamin, a nad bezpieczeństwem podczas wydarzenia będzie czuwać Służba Ochrony Państwa. Na terenie rezydencji obowiązywać będzie całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu oraz wszelkich substancji odurzających.

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Inicjatywa została zapowiedziana przez Karola Nawrockiego za pośrednictwem platform społecznościowych. Prezydent podkreślił, że głównym celem tego proaktywnego wydarzenia, pod hasłem „Przyszłość zaczyna się już dziś”, jest wymiana myśli i zbudowanie platformy porozumienia z przedstawicielami młodego pokolenia.

– Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami

Program wydarzenia z Karolem Nawrockim

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji zlokalizowanej w Juracie. Zgodnie z opublikowanym nagraniem wideo, uczestnicy mogą liczyć na bogaty i różnorodny program, pełen interaktywnych elementów. Karol Nawrocki wspomniał o aktywnościach sportowych, koncertach, a także wielu niespodziankach i dyskusjach o przyszłości państwa polskiego, jednak szczegółowy harmonogram nie został jeszcze udostępniony.

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, młodzi ludzie w wieku 18-26 lat muszą zarejestrować się przez oficjalną stronę prezydenta. Wymagane jest podanie w formularzu szczegółowych informacji, obejmujących numer PESEL, dokładny adres zamieszkania oraz aktualny status edukacyjny, w tym nazwę szkoły lub uczelni wyższej.

Regulamin spotkania w Juracie

Każda osoba aplikująca o udział musi zaakceptować rygorystyczny regulamin. Dokument ten jasno stanowi, że podanie fałszywych danych podczas rejestracji skutkuje natychmiastowym unieważnieniem zgłoszenia i utratą możliwości uczestnictwa. Na terenie prezydenckiej rezydencji obowiązkowe będzie noszenie widocznych identyfikatorów, a za porządek odpowiadać będą funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Regulamin bezwzględnie zakazuje wnoszenia i spożywania wszelkich substancji odurzających, alkoholu oraz środków psychotropowych. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego i dbania o wspólne bezpieczeństwo.