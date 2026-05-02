Zanim założył PO, Andrzej Olechowski żył muzyką. Gwiazda TVP wspomina go z łzą w oku

Polityk wielu talentów. Czym zajmował się Andrzej Olechowski przed polityką?

Przez lata Andrzej Olechowski funkcjonował w przestrzeni publicznej jako polityk. Wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim współtworzył Platformę Obywatelską w 2001 roku, co sprawiło, że tę trójkę określano mianem „trzech tenorów”. Był człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Oprócz sprawowania funkcji ministra finansów oraz ministra spraw zagranicznych, odnajdywał się również w świecie finansów – był wiceprezesem NBP, szefem rady nadzorczej jednego ze znaczących banków oraz uznanym ekspertem gospodarczym. Kandydował też na urząd prezydenta. Mało kto jednak pamięta, że jego ścieżka zawodowa obejmowała również pracę dziennikarza radiowego, prezentera, menadżera muzycznego oraz DJ-a.

Jego pasja do muzyki rozkwitła na przełomie lat 60. i 70. Pracował wówczas jako redaktor w Rozgłośni Harcerskiej i Polskim Radiu. Wyróżniał się nowatorskim podejściem – był jednym z pionierów w prowadzeniu audycji radiowych nadawanych „na żywo”, które można było usłyszeć zarówno w Programie I, jak i w Trójce.

Związek Andrzeja Olechowskiego z muzyką. Współpraca z Krzysztofem Klenczonem

W tamtych czasach Andrzej Olechowski był blisko związany z polską sceną muzyczną. Na początku lat 70. pełnił funkcję kierownika artystycznego grupy „Trzy korony”, założonej przez Krzysztofa Klenczona. Swoje muzyczne pasje i radiowe doświadczenia wspominał razem ze szkolnym kolegą, Wojciechem Mannem, na kartach książki zatytułowanej „Historia jednej znajomości”.

Agata Konarska z TVP żegna Andrzeja Olechowskiego. Wspólny występ na festiwalu

Informacja o śmierci Andrzeja Olechowskiego wywołała wiele poruszających reakcji. Własnym wspomnieniem o byłym polityku podzieliła się znana z anteny Telewizji Polskiej prezenterka, Agata Konarska. Dziennikarka miała okazję współpracować z nim podczas realizacji festiwalu w Opolu.

„Prawie 30 lat temu w czerwcu 1996r. miałam zaszczyt dzielić z Panem Ministrem (niegdyś także prezenterem muzycznym i dj-em) scenę festiwalu opolskiego. Zapamiętam klasę, profesjonalizm, opanowanie i dystans do siebie. Z tej okazji trafiliśmy także na okładkę „Życia na gorąco” (od razu uprzedzam to fotomontaż!) Kondolencje dla Najbliższych”

– napisała w swoich mediach społecznościowych dziennikarka TVP, oddając hołd zmarłemu.