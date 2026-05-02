Hubert Hurkacz w finale Challenger ATP w Cagliari. Czy tym razem zdobędzie tytuł?

Zacięty półfinał Hurkacza w Cagliari

Mecz Huberta Hurkacza z Romanem Andresem Burruchagą w półfinale challengera ATP w Cagliari był wyjątkowo wyrównany. Trwał prawie trzy godziny, co świadczy o intensywności rywalizacji na kortach ziemnych. Polski tenisista, zajmujący 63. pozycję w rankingu ATP, zmierzył się z 59. Argentyńczykiem w emocjonującym starciu. Spotkanie obfitowało w długie gemy, które utrzymywały napięcie do samego końca.

Jednym z kluczowych momentów był dziesiąty gem drugiego seta, kiedy Argentyńczyk serwował przy stanie 5:4. Hurkacz musiał walczyć o każdy punkt, aby odwrócić losy seta, choć nie groziła mu piłka meczowa. Ostatecznie, po wielu próbach, Polak wykorzystał dopiero czwartego break-pointa, co pozwoliło mu na wygranie seta i doprowadzenie do decydującej partii.

Hubert Hurkacz: Rzadkie występy w Challengerach?

Hubert Hurkacz, wrocławianin, który w przeszłości plasował się w czołowej dziesiątce rankingu ATP, rzadko bierze udział w turniejach rangi challenger. Jego obecność w Cagliari jest drugim takim występem w tym roku, co podkreśla specyfikę tej rywalizacji. Pierwsza próba miała miejsce 9 marca w Cap Cana na Dominikanie, gdzie Polak niestety przegrał w swoim inauguracyjnym spotkaniu. To pokazuje, że nawet doświadczeni zawodnicy mogą napotkać trudności na różnych etapach sezonu.

Na turnieju na Sardynii 29-letni Hurkacz otrzymał specjalne zaproszenie, czyli tzw. dziką kartę, co umożliwiło mu start w tych rozgrywkach. Teraz, po zwycięstwie w półfinale, polski tenisista będzie walczył o tytuł. Jego przeciwnikiem w niedzielnym finale będzie reprezentant gospodarzy Matteo Arnaldi, co zapowiada kolejne zacięte starcie o prestiżowe trofeum. Ten mecz zdecyduje o zwycięzcy challengera ATP w Cagliari.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.