Biedroń i Śmiszek na koncercie hiszpańskiej gwiazdy. "Totalny kosmos" w Berlinie

Biedroń i Śmiszek na koncercie Rosalíi w Berlinie

Politycy Lewicy, Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, postanowili odwiedzić stolicę Niemiec, aby wziąć udział w koncercie znanej hiszpańskiej piosenkarki Rosalíi.

Przedstawiciele rodzimej sceny politycznej całkowicie poddali się wyjątkowej atmosferze podczas występu, a Biedroń podsumował całe wydarzenie krótkim, ale wymownym stwierdzeniem: "totalny kosmos".

Udział znanych twarzy polityki w takim evencie nie przeszedł bez echa w mediach. Obserwatorzy zastanawiają się, czy takie wyjścia w czasie wolnym pomagają ocieplać wizerunek polityków i skracają dystans między nimi a wyborcami.

Hiszpańska piosenkarka Rosalía wystąpiła w stolicy Niemiec

Stolica Niemiec znalazła się na mapie przystanków bardzo oczekiwanej trasy koncertowej hiszpańskiej artystki, Rosalíi, pod nazwą „LUX TOUR 2026”. Wokalistka wystąpiła przed publicznością w Uber Arena pierwszego dnia maja, ściągając tysiące miłośników jej muzyki z całej Europy. W gąszczu bawiących się pod sceną fanów pojawili się także rodzimi politycy, o czym natychmiast doniosły media.

Wśród rozentuzjazmowanego tłumu bawili się Robert Biedroń oraz Krzysztof Śmiszek. Mężczyźni nie starali się maskować swojego wielkiego zachwytu nad koncertem. Taki widok wywołał od razu poruszenie, ponieważ na co dzień bardzo trudno przyłapać prominentów na tak beztroskiej, prywatnej zabawie. Czy to tylko spontaniczny odpoczynek, a może jednak świadoma zagrywka PR-owa?

Robert Biedroń zachwycony: "totalny kosmos!"

W rozmowie z „Super Expressem” Robert Biedroń podzielił się swoimi emocjami po obejrzeniu występu hiszpańskiej supergwiazdy. Wypowiedź polityka jednoznacznie dowodzi, że obaj panowie zatracili się w dźwiękach i panującej na arenie energii.

Sonda Czy politycy powinni dzielić się takimi prywatnymi wyjazdami? Tak, to pokazuje ich „ludzką” stronę Tak, ale bez przesady i epatowania Nie, powinni skupiać się tylko na pracy Nie mam zdania

"Wspólnie z Krzysztofem daliśmy się porwać niesamowitej energii Rosalíi w Berlinie, to był totalny kosmos! Ta dziewczyna to prawdziwy wulkan wolności i nowoczesności, czyli wszystkiego, co w Europie kochamy najbardziej. Berlin po raz kolejny pokazał nam, jak pięknie jest celebrować różnorodność. Wracamy naładowani pozytywną energią i gotowi do dalszej walki o sprawy ważne!" – wyznał z entuzjazmem Robert Biedroń w rozmowie z „Super Expressem”.

Te słowa mogły zdziwić niektórych komentatorów. Dowodzą one jednak, że dla ludzi zajmujących się na co dzień wielką polityką sztuka muzyczna to nie wyłącznie sposób na zabicie wolnego czasu, ale także źródło natchnienia do codziennej pracy.

Rosalía i jej trasa „LUX”

Berliński koncert był ważnym punktem wielkiej europejskiej trasy koncertowej Rosalíi, podczas której promuje ona swój najnowszy krążek zatytułowany „LUX”. Hiszpanka od kilku lat mocno utrzymuje się na szczycie i jest postrzegana jako jedna z najważniejszych artystek na światowej scenie muzycznej. Jej twórczość to unikalna fuzja tradycyjnego flamenco z nowoczesnym popem i elektronicznymi brzmieniami. Występy Rosalíi to nie tylko wybitne wokalnie show, ale również zapierający dech w piersiach wizualny spektakl, który przyciąga uwagę ludzi w każdym zakątku globu.

Twórczość artystki fascynuje nie tylko zwykłych słuchaczy, ale przyciąga na koncerty również osobistości z branży kulturalnej oraz politycznej. Nie powinno więc dziwić, że również reprezentanci polskiego parlamentu zechcieli uczestniczyć w tym widowisku na żywo. Możliwe, że to kolejny dowód na zmiany, w ramach których decydenci stają się bardziej skłonni do ujawniania swojej prywatnej, „ludzkiej” twarzy.

Muzyka odskocznią od polityki

Wyprawa za naszą zachodnią granicę dowodzi, że nawet w pełnym stresu i napięć środowisku politycznym trzeba znaleźć czas na złapanie tchu. Liderzy lewicowego ugrupowania zdecydowali się zaczerpnąć pozytywnej energii z doskonałej muzyki i rozbawionego tłumu. Pozostaje pytanie, czy tego typu prywatne wyskoki faktycznie sprawią, że politycy wydadzą się wyborcom bardziej ludzcy i przystępni.

Obaj panowie ewidentnie przywieźli z Niemiec nie tylko garść pozytywnych wrażeń, ale również naładowali akumulatory do dalszej pracy. Kto wie, być może wkrótce podobnych relacji z koncertów polityków będzie w sieci o wiele więcej.