Górnik Zabrze przeszedł do historii. Dużo zdjęć kibiców z finału Pucharu Polski!

Górnik Zabrze zdobywa Puchar Polski. Triumf w Warszawie na oczach tłumów

To historyczny moment. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa 2:0. Finał rozegrano na PGE Narodowym w Warszawie, a gole na wagę pucharowego triumfu strzelili Roberto Massimo w 32. minucie i Maksym Chłań w 65. minucie spotkania. Podopieczni Michala Gasparika przez całe spotkanie dyktowali warunki na murawie. Składy obu drużyn prezentowały się następująco:

Łubik - Sacek (83' Olkowski), Janicki, Josema, Janza (89' Ambros) - Kubicki, Hellebrand, Sadilek - Chłań (83' Ikia Dimi), Liseth (90' Podolski), Massimo (74' Zmrzly) Raków Częstochowa: Zych - Dawidowicz (57' Ameyaw), Racovitan, Svarnas - Tudor, Bulat, Repka, Silva (66' Adriano) - Makuch (46' Diaby-Fadiga), Ivi Lopez (66' Rocha) - Brunes

Spotkanie prowadził sędzia Jarosław Przybył.

Czekali od ćwierćwiecza na sam finał, a na końcowy triumf aż 54 lata. Ostatni Puchar Polski dla Górnika Zabrze zdobyto w 1972 roku. Z kolei częstochowianie, pomimo ostatnich sukcesów, tym razem nie sprostali zadaniu w finale. Zabrzański zespół od pierwszych minut przeważał w spotkaniu, narzucając własne tempo gry. Świadczy o tym fakt, że dopiero po 70. minucie Raków oddał pierwszy strzał w światło bramki, przy wyniku 2:0 dla rywali. Dla zabrzan to siódmy triumf w tych prestiżowych rozgrywkach.

Wygrana w Pucharze Polski może być dopiero początkiem tegorocznych sukcesów Górnika Zabrze, który ma wciąż szanse na podwójną koronę. W tabeli ligowej zabrzanie tracą zaledwie trzy punkty do lidera – Lecha Poznań. W grze o mistrzostwo nie ustępuje także dzisiejszy rywal – Raków Częstochowa, który z trzypunktową stratą do Górnika, będzie walczył o najwyższe ligowe cele. Na razie jednak czas na wielkie świętowanie w Zabrzu!

