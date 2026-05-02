2. Ekstraliga żużlowa. ROW Rybnik triumfuje. Kto był kluczem do zwycięstwa nad Stalą Rzeszów?

Innpro ROW Rybnik pokonuje Stal Rzeszów

W rozegranym spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej Innpro ROW Rybnik zmierzył się z zespołem Stali Rzeszów. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy, którzy na własnym torze okazali się lepsi od przyjezdnych. Ostateczny wynik wskazał 47 punktów dla Rybnika i 42 dla Rzeszowa, co zapewniło drużynie ROW ważne punkty w ligowej tabeli. Było to istotne starcie dla układu sił w rozgrywkach.

Rybnicka drużyna od początku zapowiadała walkę o każdy punkt, co zresztą pokazała na torze. Z kolei Stal Rzeszów również liczyła na dobry występ i zdobycie cennych oczek. Starcie pomiędzy Innpro ROW Rybnik a Stalą Rzeszów było jednym z ważniejszych wydarzeń kolejki, przyciągając uwagę kibiców obu klubów. Obie ekipy wykazały się determinacją.

Kto zdobył najwięcej punktów dla ROW Rybnik?

Indywidualnie dla Innpro ROW Rybnik w tym meczu wyróżnili się Patryk Wojdyło i Jan Kvech, zdobywając po 11 punktów. Jesper Knudsen również zanotował solidny wynik z 9 oczkami. Jakub Jamróg dołożył 6 punktów, natomiast Wiktor Lampart i Jakub Żurek zdobyli po 5 punktów. Paweł Wyczyszczok zakończył mecz bez punktów.

Dla Stali Rzeszów najskuteczniejszy okazał się Rasmus Jensen, który zdobył 11 punktów. Franciszek Majewski przyczynił się do wyniku gości, dodając 8 oczek, a Oskar Fajfer zanotował 7 punktów. Francis Gusts zakończył mecz z 5 punktami, natomiast Anders Rowe zdobył 4. Mateusz Szczepaniak i Maksym Borowiak zgromadzili po 3 punkty, a Andreas Lyager 1. Skuteczność liderów Stali okazała się niewystarczająca na rybnicki ROW.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.