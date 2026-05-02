Ukochana Łukasza Litewki zabrała głos w sieci. Ten gest rozrywa serce

Nagłe odejście posła Łukasza Litewki wywołało w kraju wielki szok.

Ukochana zmarłego polityka podzieliła się w sieci wzruszającym materiałem.

W kontekście tej tragedii piosenka Dawida Podsiadły pod tytułem „Mori” zyskała zupełnie nowy sens.

Partnerka Łukasza Litewki wspomina tragiczne chwile

Krótko po dramatycznych wydarzeniach partnerka polityka otwarcie wyraziła swój ból. W jednym z początkowych komunikatów zamieszczonych w internecie opublikowała bardzo osobiste wyznanie.

„Dziś umarłam razem z Tobą” - napisała partnerka posła na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Jej reakcja spotkała się z ogromnym odzewem internautów. W późniejszych wypowiedziach dla mediów kobieta relacjonowała pierwsze chwile po tragicznym wypadku. Chciała za wszelką cenę dostać się na miejsce zdarzenia, ale służby zabezpieczające teren nie wyraziły na to zgody ze względów bezpieczeństwa.

Związek tej dwójki opierał się na wspólnych wartościach i pasjach. Poznali się trzy lata temu, a szybko połączyła ich troska o zwierzęta i zaangażowanie w sprawy społeczne. Jak sama wielokrotnie podkreślała, zmarły polityk był najwspanialszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkała na swojej drodze.

Piosenka Dawida Podsiadły w relacji partnerki Łukasza Litewki

W sobotę, 2 maja, na instagramowym profilu Natalii pojawiła się relacja z utworem „Mori”, który wykonuje Dawid Podsiadło. Wybór tej konkretnej piosenki był niezwykle symboliczny. Jej tekst dotyka problemu nieuchronności śmierci, nagłej utraty bliskich i bolesnego przemijania, co w świetle ostatnich wydarzeń nabrało dla partnerki posła bardzo osobistego charakteru.

W tekście piosenki, artysta snuje wizję pośmiertnego oczekiwania, gdzie zmarły obiecuje zabrać ze sobą "bukiet róż" i cierpliwie czekać "przy bramie", z nadzieją, że ukochana osoba kiedyś na niego "spojrzy". Podkreśla, że pamięta "każdy dzień" spędzony razem i że "miejsce będzie zawsze obok" niego, czekając, aż i ona "dołączy". Te wersy, pełne czułości i obietnicy wiecznej pamięci, rezonują z uczuciami Natalii i wielu osób, które doświadczyły straty bliskiej osoby.

Słowa utworu opowiadają o czekaniu na ukochaną osobę już po drugiej stronie. W piosence artysta wciela się w postać, która z różami w dłoniach cierpliwie wypatruje przy bramie swojej miłości, licząc na ponowne spotkanie. Wizja wiecznej pamięci i niezachwiana obietnica wspólnej przyszłości idealnie oddają stan emocjonalny partnerki zmarłego posła, która na oczach całej Polski przeżywa głęboką żałobę.

Działalność charytatywna Łukasza Litewki pomogła wielu osobom

Zmarły poseł słynął ze swojego ogromnego zaangażowania w pomoc słabszym. Poprzez własną fundację TeamLitewka bezinteresownie wspierał chore dzieci oraz organizował ogólnopolskie akcje ratowania zwierząt. Polityk z powodzeniem wykorzystywał potęgę mediów społecznościowych do nagłaśniania zbiórek na niezbędny sprzęt medyczny czy pomoc ofiarom różnych wypadków. Jego postawa, pełna nieskrywanej empatii i gotowości do szybkiego działania, sprawiła, że dla wielu Polaków stał się symbolem prawdziwego społecznika.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Zmarły poseł został pośmiertnie odznaczony

Ostatnie pożegnanie zmarłego zorganizowała Kancelaria Sejmu. W środowych uroczystościach wzięli udział nie tylko bliscy, ale również najważniejsze osoby w państwie, w tym przedstawiciele najwyższych władz. W sosnowieckim kościele parafii św. Joachima pojawili się między innymi prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz premier Donald Tusk. Gdy wnoszono trumnę do świątyni, zgromadzone wokół tłumy oddały hołd zmarłemu głośnymi oklaskami, co stanowiło wymowny wyraz ogromnego szacunku dla jego dotychczasowej działalności.

W trakcie mszy żałobnej ojciec zmarłego posła, Zdzisław Litewka, odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To pośmiertne odznaczenie państwowe stanowi najwyższy dowód uznania dla zasług Łukasza Litewki na rzecz całego polskiego społeczeństwa.

