Zacięta walka o fotel prezydenta Krakowa. Sondaże wskazują na drugą turę. Kiedy się ona odbędzie?

Mieszkańcy stolicy Małopolski ruszyli do urn, by wybrać nowego włodarza miasta. Opublikowano właśnie wstępne rezultaty głosowania oparte na badaniach exit poll zrealizowanych przez pracownię Ipsos dla głównych stacji telewizyjnych (TVP, TVN, Polsat). Zwycięzcą pierwszej tury okazał się Łukasz Gibała z poparciem na poziomie 36,6 proc., a na drugiej pozycji uplasowała się senator Monika Piątkowska, zdobywając 24,4 proc. głosów. Pracownia badawcza oszacowała frekwencję wyborczą na 41,9 proc.

Druga tura wyborów w Krakowie raczej pewna

Obecne dane wskazują jednoznacznie, że krakowianie będą musieli pójść do urn ponownie. O stanowisko prezydenta powalczy Łukasz Gibała, stojący na czele stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, z wspieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Oficjalne starcie tej dwójki zaplanowano na 11 października, o ile ostateczne wyniki potwierdzą pierwsze sondaże.

Kto jeszcze walczył o prezydenturę w Krakowie?

Reszta stawki znacząco odstawała od liderów. Według badania exit poll poparcie rozłożyło się następująco:

Kandydat PiS, Michał Drewnicki, zdobył 19,6 proc. głosów,

Przedstawicielka partii Razem, Aleksandra Owca, zanotowała wynik 8,7 proc.,

Na Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy zagłosowało 6,1 proc. wyborców,

Reprezentujący Konfederację Korony Polskiej Michał Klimek otrzymał 4,2 proc. poparcia,

Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) z symbolicznym wynikiem 0,4 proc.

Potrzeba organizacji przedterminowych wyborów w Krakowie wynikła po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.