Marta Cienkowska wzięła udział w pokazie zorganizowanym przez Fundację Kraina. Minister kultury wcieliła się w rolę modelki, prezentując zgromadzonym długą kreację w białym kolorze. Fotografie dokumentujące jej występ szybko trafiły na Instagram. To właśnie tam szefowa resortu postanowiła wyjaśnić, dlaczego zdecydowała się na tak niespodziewany krok. Z jej relacji wynika, że postrzega modę znacznie szerzej niż tylko jako codzienny ubiór. Według niej to istotny element kultury, który dynamicznie odpowiada na to, co dzieje się w społeczeństwie i polityce.

Moda jest nieodłącznym elementem kultury. Jest nośnikiem naszej tożsamości i głosem pokolenia – najszybciej reaguje na zmiany społeczne i polityczne – napisała Marta Cienkowska.

Marta Cienkowska tłumaczy się z udziału w pokazie

Wydarzenie było nierozerwalnie związane z Fundacją Kraina, której działalność to połączenie aktywizmu z projektowaniem odzieży. Cienkowska mocno podkreśliła wagę inicjatyw, które integrują środowiska polskie, ukraińskie i białoruskie. Zwróciła też uwagę na stołeczną pracownię krawiecką oraz koncepcję slow-fashion co-work. Minister wyjaśniła, że to właśnie w tych miejscach rozwija się marka Dom Mody Kraina, dla której priorytetem jest zrównoważone podejście i gospodarka obiegu zamkniętego.

W swoim internetowym wpisie minister wspomniała też o innowacyjnym projekcie ReFashioned. Jego głównym założeniem jest pomoc projektantom posiadającym doświadczenie migracyjne w ich rozwoju zawodowym. Marta Cienkowska zwróciła ponadto uwagę na inicjatywę FachLab. Jak zaznaczyła, jest to przestrzeń, w której tradycyjne umiejętności mistrzów rzemiosła spotykają się z nowoczesnymi wizjami współczesnych twórców.

Minister kultury wyjaśnia powody wyjścia na wybieg

Marta Cienkowska zaznaczyła, że jej obecność na wybiegu miała jeden główny cel: uświadomienie odbiorcom głębszego sensu mody. Zdaniem minister, ubrania to nie tylko kwestia estetyki, ale też narzędzie do poruszania kluczowych problemów i budowania współpracy między artystami wywodzącymi się z rozmaitych środowisk.

Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie fundacji. To okazja do pokazania jak ważna, różnorodna i dostępna może być moda – o jak ważnych rzeczach może mówić i jak angażuje twórców i twórczynie ponad podziałami – napisała.

Dla szefowej resortu kultury udział w wydarzeniu w charakterze modelki stanowił spore odstępstwo od codziennej rutyny. Zamiast obserwować zmagania projektantów z wygodnego fotela, sama doświadczyła spaceru po wybiegu. Całe zamieszanie wokół jej występu skrzętnie wykorzystała, aby zwrócić uwagę na to, że moda to również pełnoprawna gałąź kultury.