Monika Piątkowska dziękuje Tuskowi i Kosiniakowi-Kamyszowi po pierwszej turze wyborów w Krakowie

Spis treści Wyniki pozostałych kandydatów w Krakowie

Monika Piątkowska natychmiast po publikacji sondażowych wyników exit poll podkreśliła, że jest gotowa na dalszą walkę o prezydenturę. Zgodnie z pierwszymi szacunkami, senatorka powalczy w drugiej turze o fotel prezydenta Krakowa z Łukaszem Gibałą. Z badania przeprowadzonego przez Ipsos dla największych telewizji (TVP, TVN, Polsat) wynika, że Łukasz Gibała wywalczył 36,6 proc. poparcia, natomiast Monika Piątkowska otrzymała 24,4 proc. głosów.

Gdy poznaliśmy pierwsze szacunki, kandydatka wspierana przez KO i PSL wyraziła głęboką wdzięczność krakowianom za oddane głosy, co pozwala jej kontynuować walkę o „dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków”. Senatorka zapewniła jednocześnie, że kolejne 14 dni kampanii będzie czasem bardzo intensywnych działań i spotkań z wyborcami.

„Dzisiaj się cieszymy, a od jutra ruszamy do ciężkiej roboty” — podsumowała Monika Piątkowska podczas swojego wieczoru wyborczego. Kandydatka zwróciła również uwagę, że końcówka kampanii może obfitować w ataki i falę hejtu, z czym muszą się zmierzyć w nadchodzących dniach.

Jesteśmy na to przygotowani. Naprawdę, ja jestem na to przygotowana i mój sztab jest na to przygotowany. Bo to będzie walka o Kraków albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane – mówiła Piątkowska.

W swoim przemówieniu Monika Piątkowska skierowała również słowa podziękowania do szefów ugrupowań, które ją poparły: premiera Donalda Tuska z Koalicji Obywatelskiej oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wyniki pozostałych kandydatów w Krakowie

Zgodnie z początkowymi informacjami z sondażu, inni pretendenci do urzędu prezydenta Krakowa osiągnęli następujące rezultaty:

Michał Drewnicki przekonał do siebie 19,6 proc. wyborców.

Aleksandra Owca zdobyła zaufanie 8,7 proc. krakowian.

Daria Gosek-Popiołek zanotowała poparcie na poziomie 6,1 proc.

Michał Klimek otrzymał 4,2 proc. wszystkich głosów.

Sławomir Pietrzyk zamknął stawkę z wynikiem 0,4 proc.