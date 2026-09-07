Wyższa renta wdowia. Seniorzy zyskają więcej od 2027 roku

Zabrakło pieniędzy na renty w KRUS

Świadczenie dla wdów i wdowców okazało się ogromnym sukcesem. Zbiegło się to z sytuacją, w której Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaczęła borykać się z niedoborem funduszy na wypłaty z programu uruchomionego 1 lipca 2025 roku. Aby zażegnać ten problem, posłowie przyjęli w piątek zmiany w ustawie okołobudżetowej, przekazując KRUS dodatkowy miliard złotych na pokrycie kosztów rent wdowich dla rolników.

Mimo braku przyjętego budżetu państwa na rok 2027, Ministerstwo Finansów będzie zmuszone zagwarantować wyższe pule środków na ten cel, w związku z zaplanowanym od początku tego roku zwiększeniem świadczeń.

Warto pamiętać, że rozwiązanie to było jednym ze sztandarowych haseł wyborczych Lewicy. Pierwotnie politycy proponowali wypłatę dodatku w wysokości 50 procent wartości drugiego świadczenia. Jednakże, ze względu na trudną sytuację w kasie państwa, realizacja tak ambitnego planu okazała się niemożliwa. W efekcie, na starcie programu w 2025 roku zdecydowano się na stawkę 15 procent, z obietnicą podniesienia jej do poziomu 25 procent od 2027 roku. Istnieje szansa, że w kolejnych latach wsparcie to zostanie dodatkowo zwaloryzowane.

Podwyżka od 2027 roku

Mechanizm renty wdowiej polega na możliwości łączenia własnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z rentą rodzinną, wynoszącą 85 procent emerytury osoby zmarłej. Beneficjent musi dokonać wyboru między dwiema opcjami: pobieraniem całej renty rodzinnej powiększonej o 15 procent własnego świadczenia albo zachowaniem własnego świadczenia w całości i dodaniem do niego 15 procent renty rodzinnej. Począwszy od 2027 roku, wspomniany udział drugiego świadczenia zostanie zwiększony do 25 procent. Jak to wpłynie na ostateczną kwotę do wypłaty?

Analizując konkretny przypadek: zakładając, że kobieta otrzymywała 2 tysiące złotych emerytury, a jej zmarły partner dysponował świadczeniem w wysokości 4 tysięcy złotych, przysługiwała jej renta rodzinna w kwocie 3 400 złotych. Przechodząc w lipcu 2025 roku na rentę wdowią (renta rodzinna plus 15 procent własnego świadczenia), zapewniła sobie comiesięczny wpływ na poziomie 3 700 złotych. Od stycznia 2027 roku, w jej sytuacji wypłacana kwota osiągnie poziom 3 900 złotych.

Kalkulacja przedstawia się następująco:

Przy 15-procentowym dodatku (obecnie): 3 400 złotych renty rodzinnej i 300 złotych dopłaty, co łącznie daje 3 700 złotych miesięcznie.

Przy 25-procentowym dodatku (od 2027 roku): 3 400 złotych renty rodzinnej i 500 złotych dopłaty, co podnosi miesięczną wypłatę do 3 900 złotych.

Efekt dla beneficjenta: realny wzrost domowego budżetu o 200 złotych każdego miesiąca.

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Sonda Czy nowa renta wdowia rozwiązuje problemy owdowiałych seniorów? Tak, to satysfakcjonujące rozwiązanie Nie, to nadal za mało