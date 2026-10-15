Karol Nawrocki ostra ocenia układ Trumpa z Putinem. Padły słowa o rosyjskim dieslu

Karol Nawrocki krytykuje porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Głowa państwa gościła w studiu telewizyjnym Polsat News, gdzie stanowczo odniosła się do najświeższych doniesień z areny międzynarodowej. Karol Nawrocki bez owijania w bawełnę skrytykował porozumienie wypracowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Władimira Putina, które zakłada przywrócenie legalnego obrotu rosyjskimi surowcami na rynkach światowych.

Amerykańska administracja dała zielone światło na handel rosyjskim olejem napędowym. Do tej pory produkt ten znajdował się na czarnej liście i podlegał surowym sankcjom nakładanym między innymi przez państwa Unii Europejskiej. Prezydent Polski ocenia tę decyzję jako potężny błąd, niszczący dotychczasowy dorobek i połączone wysiłki państw zachodnich na rzecz powstrzymywania agresora.

Karol Nawrocki całkowicie odrzuca wizję normalizacji stosunków handlowych z Moskwą i precyzyjnie wyznacza twardy kurs, jakim powinna podążać zachodnia dyplomacja we własnym interesie.

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Potrzebujemy zaostrzenia sankcji, które mają doprowadzić do osłabienia Rosji – stwierdził kategorycznie.

Polski przywódca nie widzi żadnej przestrzeni na najdrobniejsze kompromisy w rozmowach z dyktatorem. Jego zdaniem wszelkie działania zmierzające do znoszenia istniejących obostrzeń gospodarczych przynoszą znacznie więcej szkody niż pożytku dla bezpieczeństwa regionu.

Każda próba obniżenia rygoru sankcyjnego wokół Rosji jest przeze mnie oceniana krytycznie – powiedział prezydent Nawrocki.

Co zakłada umowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem o dieslu z Rosji

Układ zawarty przez amerykańskiego przywódcę stanowi radykalną zmianę w relacjach zachodniego świata z kremlowską władzą. Krok wykonany przez administrację Donalda Trumpa wywołał prawdziwą burzę polityczną, a głośne głosy oburzenia słychać obecnie nie tylko w państwach europejskich, ale również wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych.

Fundamentem nowego kompromisu jest wycofanie części kar nałożonych na rosyjską energetykę. Dziennikarze portalu Money.pl zauważają, że decyzja ta otwiera zablokowane dotąd kanały zbytu dla surowców objętych potężnym embargiem od momentu ataku na terytorium Ukrainy. Wielu niezależnych analityków traktuje ten ruch jako skrajnie niebezpieczne załamanie solidarności międzynarodowej w globalnej walce z polityką Kremla.

Najbardziej zapalnym elementem porozumienia pozostaje kwestia ponownego wprowadzenia rosyjskiego oleju napędowego do globalnego obiegu handlowego. Zezwolenie na eksport diesla niszczy podstawy dotychczasowej izolacji gospodarczej agresora. Pozbawienie państwa Władimira Putina lukratywnych zysków płynących ze sprzedaży paliw stanowiło najskuteczniejsze narzędzie wywierania nacisku na budżet wojenny wschodniego mocarstwa.

Fala sprzeciwu nie ogranicza się wyłącznie do Europy. Wpływowe media informują o wspólnym liście dwunastu amerykańskich polityków zasiadających w Senacie, reprezentujących zarówno środowisko Republikanów, jak i Demokratów. Ustawodawcy stanowczo zażądali od Donalda Trumpa natychmiastowego wycofania się z wypracowanej umowy, akcentując jej katastrofalne konsekwencje dla światowej geopolityki i gospodarki.

Prezydent Karol Nawrocki uderza w Donalda Tuska w kontekście Putina

Ostra ocena działań Stanów Zjednoczonych wpisuje się w stałą narrację dyplomatyczną prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk od długiego czasu utrzymuje bezkompromisowy kurs wobec Rosji, co otwarcie prezentuje na krajowym oraz globalnym podwórku. W trakcie rozmowy telewizyjnej opowiedział także o swoich bezpośrednich relacjach z gospodarzem Białego Domu.

W wielu rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem dzieliłem się polską perspektywą – zaznaczył prezydent Nawrocki.

Prezydent zwrócił uwagę na powszechną wiedzę o jego twardym podejściu do wschodniego sąsiada wśród przywódców wolnego świata. Wspomniał przy okazji o swojej obecności w oficjalnych rejestrach wrogów reżimu prowadzonych przez aparat państwowy Rosji.

W opinii prezydenta Donalda Trumpa rzeczą oczywistą jest, że jestem na liście ściganych przez Władimira Putina. Jestem osobą, która ma jasny sznyt antykomunistyczny, czy powiedzielibyśmy, bardzo głęboko sceptyczny wobec Federacji Rosyjskiej – zadeklarował.

Podczas tego samego wystąpienia padły mocne słowa wymierzone wprost w szefa polskiego rządu. Głowa państwa wbiła bolesną szpilę Donaldowi Tuskowi, zarzucając mu całkowitą i koniunkturalną zmianę perspektywy na przestrzeni lat, jeśli chodzi o prowadzenie polityki względem Kremla.

Ja nie musiałem, tak jak Donald Tusk, przechodzić tej drogi. Od najpierw pewnej fascynacji współpracą z Rosją, taką, jaka jest, a następnie zobaczenia nowego obrazu – stwierdził w Polsat News.

Karol Nawrocki dobitnie wytłumaczył bezsensowność szukania płaszczyzn dyplomatycznych kompromisów z krajem agresorem. W jego ocenie łagodne traktowanie działań bezprawnego reżimu stanowi zapowiedź spektakularnej porażki w walce o bezpieczeństwo, a ograniczanie sankcji nigdy nie zagwarantuje pokoju w regionie.

Podkreślałem i będę zawsze podkreślał, że z Federacją Rosyjską nie da się rozmawiać. Są państwa, które muszą prowadzić dialog dyplomatyczny z Federacją Rosyjską, ale w takim pobłażaniu dzisiejszej wojnie w Ukrainie, czy w ogóle metodom działania Federacji Rosyjskiej, to nie będzie sukcesu – zakończył prezydent Nawrocki.