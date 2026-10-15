Koszykarki Ślęzy przegrały na inaugurację PE. Faworyt z Turcji zbyt mocny?

Obrońca tytułu pokonuje wrocławianki

Koszykarki Ślęzy Wrocław rozpoczęły zmagania w tegorocznym Pucharze Europy od meczu wyjazdowego w Turcji. Ich rywalkami był ubiegłoroczny triumfator rozgrywek, zespół CBK Mersin. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodyń 72:59 (22:9, 14:20, 18:14, 18:16).

Spotkanie rozpoczęło się obiecująco dla Ślęzy. Po czterech minutach polski zespół prowadził 7:6. Jednak dalsza część pierwszej kwarty zdecydowanie należała do Turczynek, które wygrały ten fragment 16:2 i ustaliły wynik po pierwszych 10 minutach na 22:9.

Kiedy kolejny mecz wrocławskiej drużyny

W drugiej i trzeciej kwarcie Ślęza Wrocław poprawiła grę i zdołała zniwelować część strat. W ostatniej części meczu Turczynki prowadziły już tylko 61:57, co dawało nadzieje na wyrównaną końcówkę. Ostatecznie jednak zawodniczki CBK Mersin potwierdziły swoją wyższość i pewnie wygrały całe spotkanie 72:59.

Najskuteczniejszą zawodniczką w zespole z Wrocławia była Deyona Gaston, która zapisała na swoim koncie 20 punktów i 12 zbiórek. Kolejnym przeciwnikiem Ślęzy będzie Olimpiakos Pireus. Greczynki, które pokonały BAXI Ferrol 96:68, zagrają z polskim zespołem 21 października o godzinie 18.30.