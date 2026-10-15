Puchar Europy koszykarek. Jaki wynik wywalczyły dziś gorzowianki?

Puchar Europy koszykarek rozpoczął się od wygranej

Koszykarki Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. rozbiły Panserraikos 87:63 w pierwszej kolejce fazy grupowej. Wyniki poszczególnych kwart wyniosły odpowiednio 28:17, 26:14, 23:14 oraz 10:18. Gospodynie od samego początku narzuciły rywalkom swój bardzo skuteczny styl gry. Szybko wypracowały znaczącą i bezpieczną przewagę na parkiecie. Już do przerwy drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego schodziła do szatni z niezwykle korzystnym rezultatem 54:31.

Druga połowa spotkania nie zmieniła ogólnego obrazu rywalizacji na boisku. W polskiej ekipie najlepiej punktowała Tainy Mair, która zdobyła 19 oczek. Bardzo dobry występ zanotowały także Stephanie Jones z 14 punktami oraz Elle Ladine rzucając 13 punktów. O wysokiej przewadze polskiej ekipy zadecydowała przede wszystkim wysoka skuteczność rzutowa. Gospodynie zagrały znacznie lepiej w obronie i zdominowały zbiórki piłek pod tablicami.

Kiedy kolejny mecz polskiego zespołu na parkietach europejskich?

Greczynkom ostatecznie nie udało się nawiązać równej walki z polskimi zawodniczkami. W drużynie przyjezdnej na wyraźne wyróżnienie zasłużyły tak naprawdę tylko dwie koszykarki. Tyia Singleton zagrała wybitnie i rzuciła dla Panserraikosu 22 punkty. Z kolei Keiunna Walker zapisała na swoim koncie bardzo solidne 20 oczek. Pozostałe reprezentantki gości zagrały słabiej i nie zdołały nawet przekroczyć bariery pięciu punktów.

Pewna wygrana na inaugurację gwarantuje gorzowiankom spokój na początku fazy grupowej. Po dzisiejszym sukcesie zespół może bez presji przygotowywać się do następnego wyzwania. W ramach drugiej kolejki gorzowski zespół uda się w trudną podróż do Hiszpanii. To wyjazdowe spotkanie zaplanowano oficjalnie na 21 października. Kolejnym rywalem polskiej ekipy będzie tamtejsza drużyna Duran Maquinaria Ensino.