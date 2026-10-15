Stilon Gorzów walczy o play-off w PlusLidze. Wielkie wzmocnienia

Nowa siła Stilonu Gorzów

Przed startem sezonu 2026/27 zespół Stilonu przeszedł rewolucję kadrową. Odeszli liderzy tacy jak Chizoba Neves Atu, Thiago Veloso czy Mathis Henno, a z poprzedniego składu pozostali jedynie Mateusz Maciejewicz i Wojciech Więcławski. W ich miejsce sprowadzono doświadczonych graczy, z Fabianem Drzyzgą na czele. Wśród nowych nabytków są także reprezentanci swoich krajów, m.in. Dawid Dulski, Ilia Kowalow (Ukraina) i Lazar Marinović (Serbia).

Prezes klubu Tomasz Tycel uważa, że zespół stać na dobry wynik w lidze, pod warunkiem uniknięcia kontuzji. Drużyna przygotowywała się do rozgrywek od połowy sierpnia, skupiając się najpierw na przygotowaniu siłowym, a następnie na treningach specjalistycznych. Od września siatkarze z Gorzowa rozegrali już kilka sparingów pod okiem francuskiego szkoleniowca Huberta Henno.

"Znamy swoje ograniczenia i wiemy, że wyznaczanie sobie celów ambitnych ma sens, ale jest bardzo ryzykowne. Chcemy więc zaprezentować się jak najlepiej w naszej lidze. Mamy zespół, który stać na dobry wynik. Jeżeli nie przytrafią się kontuzje, to uważam, że z meczu na mecz będziemy grali coraz lepiej. Myślę, że mamy dobrze zbilansowany zespół" - powiedział PAP prezes Tycel.

"Liczę przede wszystkim na doświadczonego Fabian Drzyzgę. Pozostali zawodnicy mają duży potencjał, który może być wykorzystany właśnie dzięki naszemu kapitanowi. Naszym atutem są przyjmujący, gdzie mamy możliwość jakościowych zmian. Najważniejsze dla mnie to dobra atmosfera w zespole, zarówno do pracy na treningach, jak i w szatni" - powiedział PAP trener Stilonu Gorzów Hubert Henno.

Finansowanie i nowy dom Stilonu

Budżet klubu opiera się na dotacji miejskiej wynoszącej 2,6 mln zł, wsparciu sponsorów, wpływach z biletów i karnetów oraz praw telewizyjnych. Brak sponsora tytularnego rekompensują kibice, dzięki którym frekwencja pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Będzie to trzeci sezon Stilonu w Gorzowie Wielkopolskim po przenosinach z Lubina, a drużyna zagra po raz pierwszy wyłącznie pod nazwą Stilon (wcześniej jako Cuprum Stilon).

Siatkarze będą podejmować rywali w Arenie Gorzów, mogącej pomieścić ponad 5 tysięcy widzów. Sezon dla gorzowian rozpocznie się 19 października 2026 roku wyjazdowym spotkaniem z Podziemiami Kredowymi ChKS Chełm. Z kolei pierwszy domowy mecz zaplanowano na 23 października, a przeciwnikiem będzie Jastrzębie Barkom.