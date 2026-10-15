ŁKS Commercecon Łódź pokonuje ITA Tools Stal Mielec. Kto brylował na parkiecie?

Zwycięstwo ŁKS Commercecon Łódź

W meczu Ekstraklasy siatkarek zespół ŁKS Commercecon Łódź odniósł zwycięstwo nad ITA Tools Stalą Mielec, wygrywając 3:1. Spotkanie charakteryzowało się zmienną dynamiką. Zacięta rywalizacja na parkiecie dostarczyła kibicom wielu emocji, a pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:18 na korzyść łodzianek.

Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany. Zawodniczki Stali Mielec postawiły trudne warunki, jednak ostatecznie uległy minimalnie 23:25. Trzecia odsłona przyniosła przebudzenie zespołu gości, co zaowocowało pewnym zwycięstwem 25:17. W czwartym secie gospodynie wróciły do dobrej gry, zamykając mecz wynikiem 25:18.

Składy obu drużyn

W drużynie ŁKS Commercecon Łódź na parkiecie wystąpiły: Karla Antunović, Elles Dambrink, Suvi Kokkonen, Oleksandra Milenko, Anna Obiała, Sonia Stefanik, a na pozycji libero zagrała Anna Pawłowska. Wśród rezerwowych znalazły się Regiane Bidias, Pola Nowakowska, Julia Sobalska, Aleksandra Staniaszek oraz Maja Szymańska. Zespół zaprezentował solidną dyspozycję.

ITA Tools Stal Mielec reprezentowały: Aleksandra Adamczyk, Linda Andersson, Anna Bączyńska, Julia Bińczycka, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska. Na pozycji libero zagrała Alika Łucenko. Z ławki rezerwowych wchodziły Andjela Jovanović, Marta Twardoch i Sarina Wieland. Mimo zaangażowania, drużyna z Mielca musiała uznać wyższość rywalek w tym spotkaniu.