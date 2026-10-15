Donald Tusk złożył Zełenskiemu jednoznaczną obietnicę. "Nie osłabimy sankcji"

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-15 20:36

Podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli, premier Donald Tusk zapewnił, że sankcje nałożone na Rosję zostaną utrzymane. Szef polskiego rządu zadeklarował, że Unia Europejska nie dopuści do finansowania działań wojennych agresora.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski siedzą naprzeciw siebie w fotelach. O deklaracji premiera w Brukseli przeczytasz w Eska.
Autor: EPA/ PAP

Gwarancje Donalda Tuska dla Ukrainy w Brukseli

W czwartek w Brukseli, w trakcie trwania szczytu Unii Europejskiej, odbyło się istotne spotkanie kuluarowe. Premier Polski spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby przekazać mu konkretne obietnice dotyczące utrzymania nałożonych na Federację Rosyjską sankcji gospodarczych. Szef rządu w Warszawie jasno dał do zrozumienia, że obostrzenia nie ulegną złagodzeniu, ponieważ Europa nie może finansować wojennej machiny Władimira Putina.

Donald Tusk stanowczo zaznaczył w rozmowie z prezydentem Ukrainy, że Wspólnota Europejska nie widzi jakichkolwiek podstaw do wprowadzania ulg dla rosyjskiej gospodarki. Stanowisko przywódców unijnych ma być spójne i ukierunkowane na odcięcie agresora od środków umożliwiających prowadzenie działań zbrojnych. Choć wiążące decyzje podejmowane są przez całą Unię, szef polskiego rządu uspokajał ukraińską delegację.

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Jestem tutaj po to, żeby ci to zagwarantować – powiedział premier Donald Tusk.

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Wdzięczność prezydenta Zełenskiego za polskie wsparcie

Prezydent Ukrainy, słysząc te deklaracje, wyraził głębokie podziękowania. Skierował je nie tylko do obecnego gabinetu rządzącego w Warszawie, ale również do całego polskiego społeczeństwa, doceniając nieustanną pomoc udzielaną od pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przywódca przypomniał również o ciężkiej sytuacji swojego państwa, zmagającego się z regularnymi atakami wojsk Federacji Rosyjskiej.

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Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, dlatego, że naprawdę bardzo trudno jest bronić naszego kraju przed tymi zmasowanymi atakami. Jesteśmy za to wdzięczni – powiedział ukraiński przywódca.

Na koniec spotkania w Brukseli Wołodymyr Zełenski wspomniał o konieczności omówienia kolejnych tematów o charakterze dwustronnym. Sugeruje to, że bardziej szczegółowe dyskusje między politykami odbędą się już podczas spotkań zamkniętych, bez obecności dziennikarzy.

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