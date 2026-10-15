Donald Tusk złożył Zełenskiemu jednoznaczną obietnicę. "Nie osłabimy sankcji"

Gwarancje Donalda Tuska dla Ukrainy w Brukseli

W czwartek w Brukseli, w trakcie trwania szczytu Unii Europejskiej, odbyło się istotne spotkanie kuluarowe. Premier Polski spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby przekazać mu konkretne obietnice dotyczące utrzymania nałożonych na Federację Rosyjską sankcji gospodarczych. Szef rządu w Warszawie jasno dał do zrozumienia, że obostrzenia nie ulegną złagodzeniu, ponieważ Europa nie może finansować wojennej machiny Władimira Putina.

Donald Tusk stanowczo zaznaczył w rozmowie z prezydentem Ukrainy, że Wspólnota Europejska nie widzi jakichkolwiek podstaw do wprowadzania ulg dla rosyjskiej gospodarki. Stanowisko przywódców unijnych ma być spójne i ukierunkowane na odcięcie agresora od środków umożliwiających prowadzenie działań zbrojnych. Choć wiążące decyzje podejmowane są przez całą Unię, szef polskiego rządu uspokajał ukraińską delegację.

Jestem tutaj po to, żeby ci to zagwarantować – powiedział premier Donald Tusk.

Wdzięczność prezydenta Zełenskiego za polskie wsparcie

Prezydent Ukrainy, słysząc te deklaracje, wyraził głębokie podziękowania. Skierował je nie tylko do obecnego gabinetu rządzącego w Warszawie, ale również do całego polskiego społeczeństwa, doceniając nieustanną pomoc udzielaną od pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przywódca przypomniał również o ciężkiej sytuacji swojego państwa, zmagającego się z regularnymi atakami wojsk Federacji Rosyjskiej.

Quiz Wołodymyr Zełenski. Jak dobrze znasz niesamowity życiorys prezydenta Ukrainy? Pytanie 1 z 12 Jak ma na imię żona Wołodymra Zełenskiego? Olga Ołena Natasza Następne pytanie

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, dlatego, że naprawdę bardzo trudno jest bronić naszego kraju przed tymi zmasowanymi atakami. Jesteśmy za to wdzięczni – powiedział ukraiński przywódca.

Na koniec spotkania w Brukseli Wołodymyr Zełenski wspomniał o konieczności omówienia kolejnych tematów o charakterze dwustronnym. Sugeruje to, że bardziej szczegółowe dyskusje między politykami odbędą się już podczas spotkań zamkniętych, bez obecności dziennikarzy.