Natalia Bukowiecka pokazała odważne zdjęcie w bikini. Relaksuje się na hiszpańskiej plaży

Spis treści Natalia Bukowiecka zachwyca sylwetką na hiszpańskiej plaży. Zdjęcia w bikini

W miniony weekend Natalia Bukowiecka spróbowała swoich sił w zupełnie nowej dyscyplinie, debiutując w zawodach HYROX zorganizowanych w Gdańsku. Zmagania zakończyły się ogromnym sukcesem, a sportsmenka wystartowała w nich wspólnie ze swoją siostrą Alicją. Gdy tylko emocje po udanym starcie opadły, obie panie spakowały walizki i uciekły przed jesienną aurą do znacznie cieplejszego klimatu. Brązowa medalistka ostatnich igrzysk olimpijskich w biegu na 400 metrów pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie, że przebywa obecnie w Marbelli. Podczas gdy w Polsce panuje już chłód, utalentowana lekkoatletka ładuje akumulatory w promieniach słońca na piaszczystych plażach Andaluzji.

"Pora na babski wypad" - tak sprinterka podpisała zdjęcie z Hiszpanii, na którym widać ją było razem z siostrą.

Natalia Bukowiecka zachwyca sylwetką na hiszpańskiej plaży. Zdjęcia w bikini

W mediach społecznościowych utytułowanej polskiej biegaczki pojawił się kolejny gorący kadr. Tym razem sportsmenka zaprezentowała fanom bardzo odważne zdjęcie, na którym przechadza się brzegiem morza w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Na fotografii doskonale widać uderzające o brzeg fale. Niezwykle klimatyczne i pełne zmysłowości ujęcie Natalii Bukowieckiej można podziwiać w naszej galerii.