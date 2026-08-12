Wyjątkowa relacja w redakcji. Tak koledzy nazywali Andrzeja Morozowskiego

Tak przyjaciele z TVN nazywali Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 roku, miał 69 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek, 14 sierpnia. Ostatnie pożegnanie dziennikarza rozpocznie się o godzinie 10:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, przy ulicy Powązkowskiej 43/45. Część oficjalna na Cmentarzu Wojskowym będzie otwarta dla każdego, kto zechce towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Sama ceremonia pochówku odbędzie się natomiast w gronie najbliższych, na prywatnym cmentarzu w podwarszawskich Pyrach.

Śmierć 69-latka wstrząsnęła środowiskiem dziennikarskim. Wszyscy wierzyli, że uda mu się wygrać walkę z chorobą. Na początku roku Morozowski wrócił na ekrany po sześciomiesięcznej przerwie i poprowadził program „Tak jest” w TVN24. Przed kamerami przyznał wprost, że powodem jego zniknięcia był nowotwór. Deklarował wtedy, że choć nie jest w pełni sił, zamierza pojawiać się w studiu tak często, jak tylko zdrowie mu na to pozwoli. Niestety, historia zakończyła się tragicznie.

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„Gazeta Wyborcza” zamieściła nekrologi i słowa pożegnania skierowane do zmarłego. Wśród nich znalazły się kondolencje od rodziny Walterów: Bożeny, Piotra i Sandry. Podkreślili oni, że odszedł nie tylko wspaniały człowiek, ale też wybitny dziennikarz, który do samego końca toczył heroiczną walkę o każdy kolejny dzień życia. Złożyli także najszczersze wyrazy współczucia bliskim Morozowskiego.

Wspólne pożegnanie opublikowali również znani dziennikarze, tacy jak: Dominika Wielowieyska, Arleta Zalewska, Jakub Bojan, Marta Kuligowska, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Grzegorz Kajdanowicz, Maciej Knapik, Edward Miszczak i Anna Cieślak, Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski oraz Justyna Dobrosz-Oracz. Z ich strony popłynęły piękne słowa:

- 4 sierpnia 2026 roku odszedł Nasz Przyjaciel Andrzej Morozowski Człowiek wyjątkowy. Mądry, życzliwy, skromny. Wybitny dziennikarz. Pasjonat swojej pracy, dla którego etyka zawodu była najważniejszą wartością. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Żonie Andrzeja Naszej Drogiej Przyjaciółce Agacie Nowakowskiej-Morozowskie Andrzej na zawsze będzie z nami - napisano.

Wzruszające pożegnanie Andrzeja Morozowskiego od przyjaciół z TVN24 i „Faktów” TVN

Zmarłego dziennikarza pożegnało też szefostwo Telewizji Polskiej oraz Telewizyjna Agencja Informacyjna. Najbardziej osobiste pożegnanie napłynęło jednak ze strony redakcyjnych kolegów z TVN24 i „Faktów” TVN. W opublikowanym nekrologu użyli pseudonimu, którym nazywali 69-latka na co dzień. To doskonale oddaje wyjątkową, serdeczną atmosferę i bliską relację, jaka łączyła Morozowskiego z zespołem:

Żegnamy Andrzeja Morozowskiego. Wybitnego dziennikarza, który współtworzył TVN24. Człowieka, który przez lata uczył nas, że nawet o najtrudniejszych sprawach można rozmawiać mądrze, uczciwie i z dystansem. Mistrza politycznej rozmowy, współautora programów, które na trwałe wpisały się w historię polskich mediów. Zapamiętamy Jego błyskotliwość, niekończącą się ciekawość świata, poczucie humoru i życzliwość. Zapamiętamy rozmowy, anegdoty, celne uwagi i obecność, która dla wielu z nas była czymś więcej niż codzienną współpracą. Andrzeju, Morozo, Nasz Przyjacielu będzie nam Cię bardzo brakowało. Agacie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia - napisali przyjaciele z TVN24 i "Faktów" TVN.