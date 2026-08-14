Wyjątkowa oprawa pogrzebu Andrzeja Morozowskiego na Powązkach. To brzmiało podczas uroczystości

Śmierć Andrzeja Morozowskiego była wstrząsem dla całego środowiska medialnego oraz politycznego, z którym dziennikarz miał do czynienia przez wiele lat swojej kariery. Internet zalała fala kondolencji i wspomnień, a wśród żegnających znaleźli się współpracownicy z TVN24 i „Faktów" TVN, gdzie pracował przez ostatnie dekady. Pamięć o nim uczcili również politycy, którzy wielokrotnie gościli w jego programach. Senator Michał Kamiński wypowiedział się na łamach „Super Expressu", tuż po informacji o zgonie przyjaciela.

– W tym roku w maju minęło 30 lat od naszych pierwszych wspólnych wakacji w 1996 r. na Majorce. Jeden z moich pierwszych występów w telewizji to było u Andrzeja w programie „Krótkie spięcia'”w telewizji publicznej w roku chyba 1994. Ja rzadko nie wiem, co mówić, a teraz tak jest. Będzie mi go bardzo brakowało. Nie dociera do mnie to, że Andrzeja nie ma już z nami

Wspomniał o tym Kamiński. Nie jest więc zaskoczeniem, że polityk stawił się na piątkowych uroczystościach pogrzebowych na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Ceremonia zgromadziła liczne grono przedstawicieli świata mediów, a szczególnym elementem pożegnania był występ zespołu Jana Emila Młynarskiego. Warszawskie Combo Taneczne, z inicjatywy rodziny zmarłego, uświetniło uroczystość swoimi wykonaniami. Jak wyjaśnił Tomasz Sianecki, redakcyjny kolega Morozowskiego, decyzja ta była podyktowana osobistymi upodobaniami dziennikarza, który cenił przedwojenny warszawski folklor i piosenki Mieczysława Fogga.

Kariera i prywatne oblicze Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski był wybitną postacią w polskich mediach, współpracującą z takimi stacjami jak TVN24 czy Radio Zet. Co interesujące, jego edukacja na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej nie przeszkodziła mu w wyborze innej, dziennikarskiej drogi zawodowej. W latach 90. był związany z Radiem Zet, a jednocześnie pracował dla TVP jako sejmowy reporter „Teleexpressu". Od 2001 roku, na antenie TVN24, tworzył i prowadził liczne programy publicystyczne, takie jak „Skaner polityczny", „Studio 24", „Rozmowa bardzo polityczna" czy „Tak jest".

W życiu prywatnym Andrzej Morozowski tworzył szczęśliwy związek małżeński. Jego żoną była Agata Nowakowska, dziennikarka zajmująca się tematyką gospodarczą. Oboje poznali się w gmachu Sejmu, wykonując swoje obowiązki reporterskie. O początkach ich znajomości opowiedziała kiedyś Nowakowska na łamach magazynu „Viva!":

– Andrzeja poznałam w Sejmie, obydwoje byliśmy dziennikarzami. Andrzej pracował wtedy w Radiu Zet i tak to się zaczęło.

Warto dodać, że Agata Nowakowska-Morozowska była również związana z „Gazetą Wyborczą" oraz pełniła funkcję rzeczniczki prasowej popularnej sieci drogeryjnej.