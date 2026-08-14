Jakie sklepy są otwarte 15 sierpnia 2026? Gdzie zrobisz zakupy w sobotę?

Zakaz handlu w święta. Które dyskonty i markety będą zamknięte?

Data 15 sierpnia to w Polsce tak zwana czerwona kartka w kalendarzu. Obowiązują wtedy identyczne przepisy jak w niedziele niehandlowe. Oznacza to, że największe sieci handlowe nie otworzą swoich drzwi dla klientów. Nie zrobisz zatem sprawunków w popularnych dyskontach i hipermarketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland czy Dino.

Zamknięte pozostaną również wielkopowierzchniowe galerie handlowe, markety budowlane oraz większość dużych punktów usługowych. Jeśli planujesz większe zakupy na cały weekend, najlepiej zaplanuj wyjście do sklepu najpóźniej na piątek. Pozwoli Ci to uniknąć niepotrzebnego stresu i stania w kolejkach w miejscach, które mogą być oblężone w przeddzień święta.

Wyjątki od reguły. Zobacz, jakie sklepy są otwarte 15 sierpnia

Ustawodawca przewidział szereg wyjątków od zakazu handlu. Dzięki temu, jeśli w sobotni poranek zabraknie Ci chleba, mleka czy innych podstawowych produktów, nie zostaniesz z niczym. W dni świąteczne działalność mogą prowadzić przede wszystkim te placówki, w których za ladą staje sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny.

Miejsca, w których zrobisz zakupy w sobotę 15 sierpnia, to między innymi:

małe sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express, Odido, Lewiatan) – pod warunkiem osobistej pracy właściciela,

stacje benzynowe – idealne na szybkie zakupy spożywcze, czynne zazwyczaj przez całą dobę,

apteki dyżurujące – zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie leków pierwszej pomocy i środków higienicznych,

kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie i piekarnie,

sklepy zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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Planowanie zakupów. Jak sprawdzić, co otwarte 15 sierpnia?

Decydując się na awaryjną wizytę w małym sklepie osiedlowym w świąteczną sobotę, weź pod uwagę, że godziny funkcjonowania takich punktów mogą się znacznie różnić od tych w standardowe dni. Właściciele franczyz bardzo często skracają czas pracy w dni wolne ustawowo, otwierając swoje placówki na przykład od godziny 10:00 do 18:00 lub 20:00.

Zanim wyruszysz w miasto, upewnij się dokładnie, co otwarte 15 sierpnia w Twojej najbliższej okolicy. Najlepiej sprawdzić informacje wywieszone na drzwiach wejściowych do ulubionego sklepu jeszcze przed rozpoczęciem weekendu. Dobrym pomysłem jest również skorzystanie z aplikacji mobilnych poszczególnych sieci franczyzowych, które często aktualizują godziny otwarcia poszczególnych punktów w czasie rzeczywistym, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas.