Donald Tusk pożegnał Andrzeja Morozowskiego. Gest premiera na pogrzebie

Spis treści Wieniec od premiera dla Andrzeja Morozowskiego. Gest Donalda Tuska

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Morozowskiego wystartowały na warszawskich Powązkach Wojskowych. Na cmentarzu zgromadziła się rodzina zmarłego, jego znajomi, a także współpracownicy z branży medialnej. Na miejscu nie zabrakło znanych postaci, w tym polityków takich jak senatorowie Adam Bodnar i Michał Kamiński. W pożegnaniu cenionego dziennikarza uczestniczą ponadto Piotr Kraśko, Grzegorz Sianecki, Marta Gordziewicz, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik, Edward Miszczak, ks. Kazimierz Sowa, Tomasz Sekielski, Adam Michnik oraz Anna Kalczyńska. To osoby, z którymi ścieżki zawodowe Morozowskiego nierzadko się krzyżowały.

Wieniec od premiera dla Andrzeja Morozowskiego. Gest Donalda Tuska

Na miejscu ceremonii można zauważyć wieniec przygotowany od Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. To niezwykle wymowny i znaczący symbol. Kwiatowa kompozycja składa się z białych i czerwonych goździków, a dopełnia ją szarfa w narodowych barwach. Warto przypomnieć, że po otrzymaniu informacji o odejściu dziennikarza, szef rządu opublikował w internecie osobiste wspomnienie.

Andrzej Morozowski był - bardzo smutny ten czas przeszły - dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju

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Zaraz po tym, jak 4 sierpnia informacja o śmierci Andrzeja Morozowskiego pojawiła się w przestrzeni publicznej, wywołała ogromne poruszenie zarówno w środowisku medialnym, jak i politycznym. Zmarły redaktor zapisał się w pamięci jako bystry komentator sceny politycznej, autor niezliczonych wywiadów z kluczowymi decydentami, a w przeszłości także sprawozdawca z korytarzy sejmowych.

Swoje wspomnienia o zmarłym zamieścił między innymi Włodzimierz Czarzasty, który zaznaczył, że Morozowski stanowił wzór najwyższej klasy dziennikarstwa. Wskazał na jego ciekawość świata i analityczny umysł. Współczucie przekazał bliskim i współpracownikom, dodając, że to ogromna strata dla widzów. Z kolei poseł Janusz Cieszyński w swoim wpisie podkreślił, że zmarły był dla niego uosobieniem heroicznej walki ze śmiertelną chorobą, dając tym samym nadzieję wielu innym osobom zmagającym się z podobnymi problemami zdrowotnymi.