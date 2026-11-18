Kancelaria Prezydenta przygotowała wspólny projekt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Prezydenta przygotowała jeden projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, w którym połączono propozycje przedstawione przez poszczególne środowiska polityczne. Informację tę przekazał w środę, 18 listopada, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki po rozmowach z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Poinformował także, że kolejne spotkanie zaplanowano na czwartek na godz. 18.

W spotkaniu w KPRP wzięli udział przedstawiciele m.in. PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i Demokracji Bezpośredniej. Po zakończeniu rozmów Bogucki poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami opracowano wspólny projekt, który służy rozwiązaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że dokument został przygotowany przez Kancelarię Prezydenta.

Szef KPRP wskazał, że podstawą wspólnego dokumentu stała się propozycja PSL, którą nazwał „najdalej idący” projektem dotyczącym TK. Zaznaczył przy tym, że została ona „mocno uzupełniona” o pomysły zgłoszone przez inne kluby i koła parlamentarne.

Zbigniew Bogucki o rozmowach wokół TK. Zgodność w około 70 procentach

Zbigniew Bogucki poinformował, że kolejne spotkanie przedstawicieli ugrupowań politycznych z Kancelarią Prezydenta zaplanowano na czwartek na godz. 18. Będą to już trzecie rozmowy klubów i kół parlamentarnych z szefem KPRP dotyczące sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Relacjonując przebieg środowego spotkania, Bogucki przekazał, że jego uczestnicy są zgodni „w około 70 proc.” co do proponowanych rozwiązań dotyczących TK. Zbieżność stanowisk dotyczy także „incydentalnych zmian, które pozwoliłyby zażegnać głęboki kryzys wokół Trybunału”.

Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył również, że w środowych rozmowach uczestniczyły wszystkie kluby i koła obecne na poniedziałkowym spotkaniu w Belwederze. Dodał, że przedstawiciele każdego z tych ugrupowań potwierdzili także swoją obecność podczas czwartkowych rozmów.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki weźmie udział w sejmowych konsultacjach PSL

Zbigniew Bogucki zapowiedział ponadto swój udział w czwartkowych konsultacjach społecznych, które PSL organizuje w Sejmie. Ich tematem będzie projekt zmian w Konstytucji RP.