W internecie zaczęły krążyć głośne zapowiedzi imprezy sportowej pod szyldem „Nowrocky Boxing Night”, zaplanowanej rzekomo na luty 2027 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Twórcy tej inicjatywy roztaczają przed kibicami niezwykłe wizje, zapowiadając pojedynek Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem, udział słynnego konferansjera Michaela Buffera oraz występ muzyczny orkiestry Sinfonia Varsovia. Jako gościa specjalnego wskazano samego prezydenta Karola Nawrockiego, którego opisano tam mianem „mecenasa federacji”.

Współpracownicy głowy państwa zareagowali na te doniesienia błyskawicznie i bardzo zdecydowanie. Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że Kancelaria Prezydenta podjęła stosowne kroki prawne już parę tygodni temu. „To fejk i prawdopodobnie zwykłe oszustwo internetowe. Ta strona nie ma żadnego związku z Panem Prezydentem i wykorzystuje jego wizerunek w sposób bezprawny” – poinformował Wirtualną Polskę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. „Mam nadzieję, że służby zareagują profesjonalnie i podejmą skuteczne działania, by tę stronę internetową zablokować. Są narzędzia prawne, które takie możliwości dziś dają” – uzupełnił urzędnik.

🔥Ko stoi za za fałszywą galą NAWROCKY BOXING NIGHT? ‼️Według informacji galę organizuje hiddenSOCIETY LLC to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w amerykańskim stanie Delaware. Adres rejestracyjny: 1111B S Governors Ave STE 7520, Dover, DE 19904, USA. ‼️Ta sama spółka prowadzi sklep internetowy oraz platformę druku na żądanie (print-on-demand) pod nazwą Nowrocky Warsaw https://t.co/c28slUpTYt. Stoi za nią Maciej Damian B. częsty bywalec sądów, prokurator i policji. Skazywany za posiadanie narkotyków i groźby karalne. @prezydentpl @ABW_GOV_PL @TomaszSiemoniak 👇👇👇— Mariusz Kowalewski (@kowalewski07) November 18, 2026

Kancelaria Prezydenta alarmuje ABW. Krzysztof Stanowski ostrzega przed oszustwem

Sytuacja została uznana za tak poważną, że prezydenccy urzędnicy postanowili zawiadomić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kancelaria Prezydenta oczekuje sprawnego zablokowania domeny, która bezprawnie sugeruje powiązania z oficjalnymi inicjatywami głowy państwa. Przed próbami wyłudzenia gotówki na fikcyjną galę przestrzega także Krzysztof Stanowski, wpisany przez naciągaczy na listę prowadzących wydarzenie wspólnie z Nataszą Urbańską. Za pośrednictwem platformy X dziennikarz jednoznacznie wyjaśnił, że cała akcja to oszustwo mające na celu kradzież pieniędzy na nieistniejącą imprezę.

Tutaj ktoś wyłudza od ludzi pieniądze za bilet na zmyślony event. @PolicjaCBZC @PolskaPolicja— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 18, 2026

Oszuści wykorzystali markę Nowrocky. Powiązania z siostrą Karola Nawrockiego

Internetowi naciągacze wykazali się dużą przebiegłością, posługując się w swoim procederze hasłem „Nowrocky”, które w przestrzeni publicznej spopularyzował sam Karol Nawrocki. Prawa do tego znaku towarowego należą do Niny Nawrockiej, będącej siostrą prezydenta. Od listopada 2025 roku pod tym właśnie szyldem funkcjonuje przedsiębiorstwo oferujące różnego rodzaju gadżety, w tym zegarki, bluzy oraz koszulki. Zresztą sam prezydent wielokrotnie występował publicznie w odzieży opatrzonej tym logotypem.

Mimo że marka „Nowrocky” faktycznie pojawiała się w środowisku bokserskim jako sponsor zawodów organizowanych między innymi w Koszalinie i Kościerzynie, to nie ma ona żadnych powiązań z rzekomą łódzką galą z 2027 roku. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta niezmiennie podkreślają, że Karola Nawrockiego nie wiążą z rodzinnym biznesem żadne zależności o charakterze marketingowym czy finansowym. Obecnie prezydenccy urzędnicy oczekują na działania ze strony ABW, mając nadzieję na szybkie powstrzymanie procederu godzącego w wizerunek głowy państwa.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki błyszczał w treningu z Mannym Pacquiao

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