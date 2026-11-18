Krzysztof Gawkowski napisał książkę o sztucznej inteligencji. Kiedy premiera „Niewidzialnej rewolucji”?

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski jest autorem nowej książki dotyczącej sztucznej inteligencji. Publikacja nosząca tytuł „Niewidzialna rewolucja. Jak AI przejmuje świat” ukazała się 12 listopada 2026 roku nakładem wydawnictwa Helion. Polityk Lewicy przygląda się w niej wpływowi sztucznej inteligencji na gospodarkę, społeczeństwo, cyberbezpieczeństwo oraz codzienne funkcjonowanie państwa.

- To z tej książki dowiedzie się, jak sztuczna inteligencja nas uwodzi. Tam, gdzie miłość, radość, tam, gdzie nasze życie. Serdecznie polecam wam lekturę. Możecie przeczytać, możecie posłuchać. Najważniejsze, żebyście dowiedzieli się, jak AI zmienia wasze życie – mówił Krzysztof Gawkowski w mediach społecznościowych.

O czym pisze Krzysztof Gawkowski? Sztuczna inteligencja i algorytmy w codziennym życiu

W swojej publikacji Krzysztof Gawkowski przedstawia, jak sztuczna inteligencja oddziałuje na codzienność ludzi i stopniowo przekształca otaczający nas świat. Autor podkreśla coraz większe znaczenie algorytmów, które wpływają na treści wyświetlane nam w internecie, nasze wybory oraz sposób podejmowania decyzji. Rozważa również, czy człowiek wciąż kontroluje rozwijającą się technologię, czy też staje się od niej coraz bardziej zależny.

Książka przedstawia również historię sztucznej inteligencji, podstawy jej funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania w ochronie zdrowia, administracji, gospodarce i infrastrukturze. Gawkowski omawia zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, etyki i przyszłości rynku pracy. Tłumaczy także, kto tworzy algorytmy, kto nadzoruje ich działanie oraz jakie skutki może przynieść coraz powszechniejsze stosowanie tej technologii. Publikacja została napisana przystępnym językiem, dzięki czemu jest skierowana także do czytelników bez specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii.

Kim jest Krzysztof Gawkowski? Wicepremier i minister cyfryzacji napisał też powieści kryminalne

Krzysztof Gawkowski od 13 grudnia 2023 roku sprawuje urząd ministra cyfryzacji i wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Od 2019 roku zasiada także w Sejmie, a ponadto jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. W poprzednich latach kierował klubem parlamentarnym Lewicy, natomiast początki jego działalności politycznej związane były z samorządem. Jest politologiem z wykształcenia i posiada stopień doktora nauk humanistycznych. Jego najnowsza publikacja zatytułowana „Niewidzialna rewolucja. Jak AI przejmuje świat” nie jest debiutem książkowym polityka. W jego dorobku znajdują się między innymi „Obudzić państwo” (2015), „Administracja samorządowa w teorii i praktyce” (2017), „Cyberkolonializm” (2018) oraz „Nowe Państwo” (2023). Gawkowski napisał również powieści kryminalne, wśród których są „Piętno prawdy” (2010), „Cień przeszłości” (2018) oraz „Odnowa” (2021).

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