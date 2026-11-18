Uchylenie immunitetów w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański odpowiedzą karnie

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, wyraziło zgodę na uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z czterema czynami. Nie zgodziło się jednak na jego zatrzymanie ani tymczasowe aresztowanie. Szczegóły przedstawiono w komunikacie opublikowanym w środę, 18 listopada. Sędziowie zgodzili się także na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego.

We wtorek, 17 listopada, zebrało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. W trakcie posiedzenia analizowano wnioski ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie uchylenia immunitetów prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Niektóre wnioski odnoszące się do Święczkowskiego dotyczyły również wyrażenia zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Z komunikatu opublikowanego w środę, 18 listopada, wynika, że podczas wtorkowych obrad Zgromadzenie zgodziło się na pociągnięcie „sędziego Bogdana Święczkowskiego" do odpowiedzialności karnej za cztery czyny.

Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na złożony w tych sprawach wniosek o pozbawienie wolności sędziego przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - czytamy w wydanym komunikacie.

W komunikacie przekazano ponadto, że „istotne elementy uzasadnienia uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjętych w dniu 17 listopada 2026 roku" zostaną zaprezentowane w środę przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską w specjalnym oświadczeniu.

Waldemar Żurek komentuje uchylenie immunitetów w TK. Padły mocne słowa o prawie

Decyzję skomentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. W poście zamieszczonym na platformie X podkreślił, że rozstrzygnięcie umożliwia prokuraturze przedstawienie zarzutów.

- Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem - napisał na platformie X Waldemar Żurek, publikując jednocześnie komunikat sędziów.

Zarzuty dla Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Co bada prokuratura?

Jak informowała wcześniej rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prokurator Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu dotyczą między innymi podejrzeń bezprawnego wykorzystania materiałów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej oraz ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o lata 2016–2022, kiedy Święczkowski sprawował funkcję prokuratora krajowego.

Śledczy wystąpili również o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniami niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Sprawa obejmuje między innymi uniemożliwianie sędziom Trybunału Konstytucyjnego pełnienia ich funkcji, naruszanie przysługujących im praw pracowniczych, a także delegowanie prokuratorów z naruszeniem przepisów w czasie, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym.

Natomiast wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu dotyczy podejrzeń uniemożliwiania sędziom Trybunału Konstytucyjnego realizowania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.