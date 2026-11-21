Nadzwyczajne spotkanie NATO w Brukseli po incydencie nad Polską

W poniedziałek w brukselskiej Kwaterze Głównej NATO zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Północnoatlantycka. Kluczowym punktem obrad będzie naruszenie polskiego nieba przez rosyjskie obiekty, do którego doszło w trakcie jednego z najpotężniejszych uderzeń na zachodnią część Ukrainy.

Polską delegacją podczas tych rozmów pokieruje wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane propozycje dodatkowego wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada wsparcie NATO dla Polski

Kierujący resortem obrony polityk przekazał informacje o szykowanych krokach w sobotni wieczór we wpisie opublikowanym na platformie X.

„W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy! W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe możliwości działania” - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że w sobotę odbył rozmowę z gen. Alexusem Grynkewichem, pełniącym funkcję naczelnego dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie. Jednocześnie podziękował sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu za zadeklarowanie pomocy dla naszego kraju.

Rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Sytuacja, która wywołała zdecydowane działania Sojuszu, miała miejsce w piątek we wczesnych godzinach porannych. Z ustaleń służb wynika, że podczas zmasowanego uderzenia na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju wleciały trzy rosyjskie obiekty.

Dwa z nich zlokalizowano na terenie województwa podkarpackiego, natomiast trzeci spadł na Lubelszczyźnie. Według wstępnych analiz mogły to być pociski rakietowe oraz dron o napędzie odrzutowym. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Mark Rutte w Warszawie komentuje incydent z rosyjskimi rakietami

Głos w tej sprawie zabrał również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który w sobotę składał wizytę w Warszawie. Polityk zaznaczył, że utrzymywał stały kontakt z polskim premierem oraz prezydentem.

„Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany” - zaznaczył Rutte.

Rada Północnoatlantycka zbierze się w sprawie bezpieczeństwa Polski

Głównym gremium decyzyjnym w strukturach NATO jest właśnie Rada Północnoatlantycka. W jej skład wchodzą reprezentanci wszystkich krajów należących do Sojuszu, zazwyczaj na szczeblu ambasadorów, jednak w nadzwyczajnych okolicznościach w obradach uczestniczą ministrowie albo przywódcy państw i szefowie rządów.

Zaplanowane na poniedziałek posiedzenie stanowi wyraźny dowód na to, że NATO bardzo poważnie podchodzi do incydentu nad Polską. Spodziewane rozwiązania mogą przynieść rozbudowę systemów monitoringu oraz lepszą ochronę wschodniej granicy Sojuszu, która od momentu wybuchu wojny w Ukrainie stanowi jeden z najważniejszych punktów bezpieczeństwa dla całej organizacji.

W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy! W poniedzialek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe możliwosci działania. W sprawie uzgodnienia szczegółów działania byłem dziś w kontakcie z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie generałem Alexusem Grynkewichem. Za deklarację w tej sprawie dziękuję @SecGenNATO Markowi Rutte 🤝— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 21, 2026

KOSINIAK-KAMYSZ SPOTKA SIĘ Z KACZYŃSKIM? | Poranny Ring