Mark Rutte komentuje naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W trakcie sobotniego pobytu w polskiej stolicy Mark Rutte skomentował niebezpieczne wydarzenia z nocy z czwartku na piątek. Podczas zmasowanego ostrzału Ukrainy przez Rosję, niezidentyfikowane maszyny latające wleciały nad Polskę, a trzy obiekty rozbiły się na obszarze województw lubelskiego oraz podkarpackiego.

Stojący na czele Sojuszu polityk określił te wydarzenia mianem groźnego incydentu. Zaznaczył przy tym, że w tej sprawie utrzymywał stałą łączność z polskim prezydentem oraz szefem rządu.

„Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało” – powiedział Rutte.

Szef NATO Mark Rutte zapewnia o obronie Polski

Sekretarz generalny podkreślił, że całe zdarzenie jest traktowane z najwyższą powagą. Głównodowodzący sił sojuszniczych w Europie otrzymał zadanie szczegółowego zbadania słabych punktów w systemie obrony i odstraszania. W razie konieczności organizacja wdroży stosowne korekty w swoich procedurach.

Mark Rutte otwarcie przyznał, że nie można wykluczyć powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości. Jednocześnie skierował w stronę Polaków bardzo stanowcze zapewnienie dotyczące bezpieczeństwa kraju.

„NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium” – zapewnił sekretarz generalny.

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Władysław Kosiniak-Kamysz chce dodatkowego samolotu AWACS dla Polski

W reakcji na piątkowe wydarzenia władze w Warszawie dążą do uszczelnienia wschodniej flanki Sojuszu. Stojący na czele resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że zwróci się do Marka Ruttego o przydzielenie większych sił i zasobów dla misji Eastern Sentry.

Szef MON wskazał, że kluczowe wsparcie stanowiłaby dodatkowa maszyna wczesnego ostrzegania AWACS. Minister konsultował się również z ambasadorem RP przy NATO Jackiem Najderem w kwestii ewentualnego zwołania pilnego spotkania państw członkowskich.

Mark Rutte o amerykańskich bazach w Polsce i upadku rakiet

Podczas spotkania z mediami padły też pytania o szansę na powiększenie kontyngentu wojsk USA nad Wisłą. Mark Rutte odpowiedział, że decyzje w tym zakresie zapadają wyłącznie w relacjach dwustronnych między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Zwrócił uwagę na fakt, że Waszyngton analizuje obecnie strukturę obecności swoich wojsk na Starym Kontynencie. Zaznaczył przy tym, że ze względów bezpieczeństwa część ustaleń musi pozostać tajna.

Z kolei w piątek minister obrony narodowej przekazał, że szczątki maszyn odnaleziono w trzech miejscowościach, którymi są Mołodycz, Rudnik nad Sanem oraz Nowy Lipowiec. Dwa obiekty to prawdopodobnie rakiety, a trzeci to przypuszczalnie dron z napędem odrzutowym. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a infrastruktura krytyczna pozostała nienaruszona.