Trzy obiekty latające spadły na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Groźny incydent miał miejsce w piątek, kiedy to Rosja prowadziła zmasowane uderzenia powietrzne na terytorium Ukrainy. Wówczas na polską ziemię runęły trzy maszyny latające, których obecność odnotowano w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie, a także w podkarpackich miejscowościach Rudnik nad Sanem i Mołodycz.

W pierwszym z wymienionych miejsc maszyna uderzyła w przyleśne pole i natychmiast zaczęła płonąć, czemu według relacji okolicznych mieszkańców towarzyszył huk eksplozji. Z kolei w lasach pod Rudnikiem nad Sanem natrafiono na fragmenty niezidentyfikowanego urządzenia. Trzeci z obiektów rozbił się na otwartej przestrzeni w Mołodyczu, w odległości zaledwie 280 metrów od domku letniskowego, w którym na szczęście nikt wówczas nie przebywał.

Radosław Sikorski zapowiada dyplomatyczną reakcję wobec Rosji

Głos w sprawie zabrał już stojący na czele dyplomacji wicepremier Radosław Sikorski. Szef resortu spraw zagranicznych zaznaczył, że choć polskie władze oczekują na pełną weryfikację zdarzenia, to planują stanowcze kroki dyplomatyczne. „Oczywiście będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej” – powiedział minister.

Polityk zaznaczył również, że cały ten incydent stanie się przedmiotem dyskusji w Brukseli na płaszczyźnie politycznej oraz militarnej. Oznacza to, że Warszawa zamierza nagłośnić sprawę na arenie międzynarodowej, nie ograniczając się wyłącznie do dwustronnych relacji z Kremlem.

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Władysław Kosiniak-Kamysz o rakiecie Ch-101 i rosyjskim dronie

Wstępnymi ustaleniami podzielił się w piątek minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z przekazanych przez niego danych wynika, że w trakcie nocnego ostrzału Ukrainy polską granicę powietrzną przekroczyły najpewniej dwie rosyjskie rakiety oraz jeden bezzałogowiec.

Maszyną, która rozbiła się w Nowym Lipowcu, był prawdopodobnie pocisk manewrujący Ch-101. Również elementy zabezpieczone pod Rudnikiem nad Sanem mogą stanowić pozostałości po rakiecie. Z kolei znalezisko z Mołodycza wskazuje na to, że spadł tam dron o napędzie odrzutowym.

Służby zbadały miejsca upadku obiektów w Nowym Lipowcu i Rudniku

Bezpośrednio po odnalezieniu podejrzanych elementów w terenie rozpoczęły działania wyspecjalizowane jednostki. Zarówno w Nowym Lipowcu, jak i w Rudniku nad Sanem sfinalizowano już szczegółowe kontrole, które miały wykluczyć obecność ładunków wybuchowych oraz skażenie chemiczne czy radiologiczne.

Kluczową informacją pozostaje fakt, że całe to piątkowe zdarzenie nie przyniosło żadnych ofiar ani rannych. Obecnie strona rządowa skupia się na ostatecznym potwierdzeniu przebiegu incydentu oraz dokładnej identyfikacji wszystkich zabezpieczonych w terenie fragmentów.