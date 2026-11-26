Zbigniew Ziobro uderza w Romana Giertycha. Zapowiada odpowiedzialność karną

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opublikował w serwisie X ostry wpis skierowany bezpośrednio do posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zasugerował w nim, że parlamentarzysta powinien odpowiedzieć karnie w związku ze sprawą osoby, którą określił pseudonimem „Foka”.

„Giertych, słuchaj uważnie. Twój zaufany „Foka” już jest oskarżony. Ty, herszt tej grupy, powinieneś siedzieć obok niego” – napisał Ziobro.

Polityk PiS nie ograniczył się do tego wątku. W dalszej części wpisu odniósł się do publikacji na temat afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz zarzutów kierowanych pod jego adresem.

„Myślisz, że uratują cię pomówienia i dowody fabrykowane przeciwko mnie w sprawie Krala? Grubo się mylisz. Wrabianie niewinnego człowieka rękami przestępcy kończy się w kryminale. Na lata. Odpowiesz za obie sprawy” – zapowiedział były minister sprawiedliwości.

Giertych, słuchaj uważnie. Twój zaufany „Foka” już jest oskarżony. Ty, herszt tej grupy, powinieneś siedzieć obok niego. Myślisz, że uratują cię pomówienia i dowody fabrykowane przeciwko mnie w sprawie Krala? Grubo się mylisz. Wrabianie niewinnego człowieka rękami przestępcy kończy się w kryminale. Na lata. Odpowiesz za obie sprawy.— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) November 26, 2026

Afera NCBiR i zeznania Macieja Ż. W tle nazwisko Zbigniewa Ziobry

Ostra reakcja Zbigniewa Ziobry to odpowiedź na materiał opublikowany przez portal Onet 19 listopada. Dziennikarze opisali w nim wyjaśnienia złożone przez Macieja Ż., który jest podejrzany między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie pieniędzy oraz podżeganie do zabójstwa.

Z relacji Macieja Ż. wynika, że Krzysztof B., łączony z aferą wokół NCBiR, miał powoływać się na swoje wpływy u Zbigniewa Ziobry. Mężczyzna rzekomo utrzymywał, że to dzięki byłemu szefowi resortu sprawiedliwości objął posadę w NCBiR Investment Fund, a sam Ziobro miał nadzorować działania związane z finansowaniem spółek.

Zeznania obejmowały także wątek domniemanego tworzenia zagranicznych struktur do wyprowadzania środków z polskich podmiotów w razie utraty władzy. Według słów Macieja Ż. o istnieniu takiego planu miał opowiadać mu właśnie Krzysztof B.

Zbigniew Ziobro odpowiada na zarzuty w sprawie NCBiR

Były minister sprawiedliwości kategorycznie zaprzeczył doniesieniom łączącym go z nieprawidłowościami w NCBiR. Polityk zadeklarował, że nie zna bohaterów publikacji i nigdy się z nimi nie spotkał.

„Nie znam Macieja Ż., Krzysztofa B., Anny O. ani prokuratora Marcina Szpondy. Nigdy ich nie spotkałem i nie miałem z nimi nic wspólnego” – oświadczył w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

Polityk zaznaczył ponadto, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie podlegało Ministerstwu Sprawiedliwości, a on sam nie ingerował w decyzje kadrowe ani merytoryczne tej instytucji. Jak opisuje portal dorzeczy.pl, według relacji Ziobry sam Krzysztof B. podczas przesłuchania miał zaprzeczyć, że zna byłego ministra.

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Status małego świadka koronnego dla Macieja Ż. Ziobro podważa jego wiarygodność

Zbigniew Ziobro podważył również wiarygodność samego Macieja Ż. Były szef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę, że podejrzany uzyskał w jednym ze śledztw status tak zwanego małego świadka koronnego, co w ocenie polityka może przynieść mu wymierne korzyści w trwającym postępowaniu.

„Stawka dla przestępcy jest ogromna: status małego świadka koronnego może mu oszczędzić nawet dziesiątki lat za kratami. Tak ta władza kupuje sobie przestępców. Za taką cenę znajdzie nie dwóch, ale stu kryminalistów gotowych powiedzieć wszystko, czego zażąda” – napisał Zbigniew Ziobro.

Tekst Onetu poruszał także temat rzekomej łapówki w kwocie 300 tysięcy złotych dla prokuratora, na którego wpływy miał powoływać się Krzysztof B. Śledztwo dotyczące wręczenia tych pieniędzy zostało jednak umorzone po ustaleniu, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Publikacja stała się początkiem kolejnej wymiany politycznych oskarżeń, a Zbigniew Ziobro zapowiada, że nie pozostawi stawianych mu zarzutów bez odpowiedzi. Choć w swoim wpisie zagroził Romanowi Giertychowi konsekwencjami karnymi, sformułowane przez niego twierdzenia pozostają jego własną oceną i oskarżeniami.