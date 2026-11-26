Andrzej Domański o finansowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Nowe rachunki w BGK

W czwartek, 26 listopada, wicepremier i minister finansów Andrzej Domański przekazał na antenie TVP Info, że rząd wypracował przepisy umożliwiające przekazywanie pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego z pominięciem dotychczasowej drogi bankowej. Sprawa finansowania tej instytucji wyraźnie przyspieszyła.

„Znaleźliśmy stosowne rozwiązanie prawne, dzięki któremu można poprzez BGK sfinansować działanie Trybunału Konstytucyjnego. Zostaną założone osobne rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego” – powiedział minister.

Szef resortu finansów zapowiedział, że otwarcie nowych kont powinno nastąpić w krótkim czasie. „Myślę, że w dniu jutrzejszym, najdalej w poniedziałek, wszystko będzie” – przekazał.

Andrzej Domański krytykuje Narodowy Bank Polski. Zarzuty o polityczne działania

Według ministra finansów obecna sytuacja wymaga zdecydowanych kroków ze strony państwa. Andrzej Domański ocenił, że nie można dopuścić do zakłócenia pracy tak istotnego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny.

„Nie możemy pozwolić na paraliż państwa, nie możemy pozwolić na to, aby Narodowy Bank Polski de facto paraliżował funkcjonowanie tak ważnego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny” – mówił Domański w TVP Info.

Wicepremier zadeklarował poparcie dla niezależności banku centralnego, jednak w tym przypadku zarzucił Narodowemu Bankowi Polskiemu, że jego posunięcia nabrały charakteru politycznego.

„Ja naprawdę będę zawsze stał na straży odpowiedzialności i tego, aby Narodowy Bank Polski był instytucją niezależną. Natomiast tutaj widzimy, że działania NBP bardzo mocno stały się działaniami politycznymi” – dodał.

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Donald Tusk wydał dyspozycję w sprawie TK. Rząd przyjął specjalną uchwałę

Informację o krokach podjętych przez gabinet przekazał wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka. Poinformował on, że premier Donald Tusk polecił zapewnienie finansowania Trybunału Konstytucyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast odpowiednie fundusze na ten cel ma zabezpieczyć minister finansów.

Przed wydaniem tej dyspozycji Rada Ministrów uchwaliła przepisy mające zapobiec sytuacji kryzysowej związanej z działalnością Trybunału. Tym samym rząd zdecydował o konieczności stworzenia alternatywnej ścieżki finansowania tej instytucji.

Narodowy Bank Polski wstrzymał przelewy. Spór Bogdana Święczkowskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej

Trudności rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Wówczas Narodowy Bank Polski ogłosił, że wstrzymuje przyjmowanie zleceń płatniczych dla rachunków Trybunału Konstytucyjnego.

Powodem decyzji banku centralnego są wątpliwości co do tego, kto ma prawo reprezentować Trybunał w relacjach z NBP. Źródłem sporu są dokumenty dostarczone do banku przez dwie osoby związane z kierowaniem Trybunałem.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył 2 listopada w NBP oświadczenie wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania instytucji w kwestiach rachunku bankowego. Następnie 6 listopada do banku centralnego wpłynęły pisma sygnowane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, w których wyznaczono inne osoby do dysponowania środkami na kontach Trybunału.

W efekcie Narodowy Bank Polski stwierdził istnienie uzasadnionych wątpliwości wokół prawidłowej reprezentacji sądu konstytucyjnego. Bank centralny zaznaczył przy tym, że nie ma uprawnień do rozstrzygania sporu o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym.

Uruchomienie przez rząd osobnych rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego ma rozwiązać ten problem. Nowy mechanizm umożliwi dalsze finansowanie działalności Trybunału pomimo trwającego sporu o jego reprezentację.