W piątek w Gliwicach koszykarska reprezentacja Polski zmierzy się z Chorwacją w drugim etapie eliminacji mistrzostw świata. Po czwartkowych treningach trener Igor Milicić wybrał 12-osobowy skład na to spotkanie.

W meczowym zestawieniu zabrakło Grzegorza Kamińskiego z Dzików Warszawa oraz Szymona Zapały z Energi Trefla Sopot. Szansę na debiut w seniorskiej kadrze otrzymał 21-letni Krzysztof Kempa z Dzików. Do reprezentacji po rocznej przerwie powrócił naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding, a z USA przyleciał syn selekcjonera, Igor Milicić junior.

Osłabienia reprezentacji Polski

Przeciwko Chorwacji nie zagrają kontuzjowani Aleksander Balcerowski i Przemysław Żołnierewicz. Środkowy FC Barcelona wystąpił co prawda w środowym meczu Euroligi przeciwko Fenerbahce Stambuł, w którym Katalończycy przegrali 77:83. Zawodnik zdobył sześć punktów w 16 minut, ale z powodu wcześniejszego urazu stawu skokowego będzie przechodził rehabilitację w Katalonii.

Żołnierewicz zmaga się z problemami mięśniowymi po ligowym meczu Kinga Szczecin, w którym zespół uległ Anwilowi Włocławek 80:97. Koszykarz spędził na parkiecie dziewięć minut i rzucił dwa punkty, a teraz czeka go kilka tygodni przerwy.

„Oprócz nieobecnych wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi i gotowi do walki. W drużynie czuje się ekscytację, że blisko jest zrobienie wielkiej sprawy, i to na pewno mobilizuje. Wszystko w naszych głowach, rękach i nogach. Grzesiek i Szymon będą brani pod uwagę przy układaniu składu na niedzielny mecz z Niemcami” – powiedział dyrektor sportowy kadry Łukasz Koszarek.

Sytuacja zawodników z USA

Ściągnięcie Igora Milicicia juniora z zespołu Westchester Knicks nie stanowiło problemu. Były 212-krotny reprezentant Polski przyznał, że kluczowa okazała się determinacja samego koszykarza.

„Najważniejsza była wielka chęć Igora, a resztę łatwo było załatwić. Tak naprawdę kluczowa jest po prostu determinacja zawodnika. Z Jeremym Sochanem (też gra na zapleczu NBA), tym razem się nawet nie kontaktowaliśmy. Jest skupiony na nowym zdefiniowaniu swojej kariery za oceanem i to jest dla niego najważniejsze. Zobaczymy, co będzie dalej” – podkreślił Koszarek.

Scenariusze awansu i format eliminacji

Polska, Chorwacja i Niemcy prowadzą w grupie K, mając identyczny bilans siedmiu zwycięstw i jednej porażki. Jeśli w piątek Niemcy pokonają w Rydze Łotwę, zapewnią awans na turniej w Katarze sobie, Polakom oraz Chorwatom. W takim wariancie Łotysze, legitymujący się obecnie bilansem czterech wygranych i czterech przegranych, stracą matematyczne szanse na wyprzedzenie Polski.

Ewentualne zwycięstwo gospodarzy w Rydze przedłuży ich szanse. Wówczas wygrana nad Chorwacją, z którą Polska zwyciężyła cztery razy w sześciu spotkaniach, nie zagwarantuje jeszcze drużynie Igora Milicicia bezpośredniego awansu.

W niedzielę we Frankfurcie nad Menem Polska rozegra wyjazdowy mecz z mistrzami świata i Europy Niemcami. W sierpniowym starciu tych drużyn w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska goście wygrali po dogrywce 96:94.

Drugi etap kwalifikacji z udziałem 24 drużyn potrwa do marca 2027 roku. Awans wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech sześciozespołowych grup. Biało-czerwoni walczą o trzeci w historii występ na mistrzostwach świata po zajęciu piątej lokaty w Urugwaju w 1967 roku i ósmego miejsca w Chinach w 2019 roku.