Rozmowa w „Expressie Biedrzyckiej”, którą dla „Super Expressu” przeprowadziła Kamila Biedrzycka, rozpoczęła się od nawiązania do trzeciego miejsca marszałka Sejmu w ostatnim sondażu zaufania i żartobliwego określenia „Marszałek Trzeci”. Włodzimierz Czarzasty, będący również przewodniczącym Nowej Lewicy, odpowiedział: „Wie pani, pycha kroczy przed upadkiem. Ale cieszę się, że nie jestem 33. Jednym się podoba to, co robię, drugim nie… staram się”.

W tym samym badaniu wicepremier Radosław Sikorski zdetronizował prezydenta Karola Nawrockiego. Odnosząc się do tego wyniku, marszałek Sejmu ocenił działalność głowy państwa.

„To jest dosyć mocny moment, bo strata pierwszego miejsca po roku urzędowania na pewno zostanie odnotowana. Ale pan prezydent Nawrocki nigdy nie miał dobrych notowań, bo jeśli porównamy jego poparcie, po roku urzędowania, z innymi prezydentami, Kwaśniewskim, Kaczyńskim, Komorowskim czy Dudą, to jest ostatni. Po drugie sądzę, że ludzie, którzy go oceniają mają dosyć bez przerwy robionej destrukcji, 50 wet nas kosztuje. Kosztuje pieniądze, które nie wpływają do budżetu państwa, w tym na edukację czy zdrowie, a po drugie dotykają określonych i coraz większych grup ludzi. Obywatele to czują. Po trzecie pan prezydent ucieka od wielu decyzji, od odpowiedzialności i zupełnie tego nie czuje. W momencie, w którym rakieta uderza w lokomotywę, na Ukrainie, 2 km. od Polski, nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A co się dzieje w tej chwili? Znów spadają rakiety, a pan prezydent jest w Ameryce Południowej i pozostaje bierny” – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Prezydent Karol Nawrocki zawrócił samolot lecący w podróż do Senegalu, ponieważ uznał, że w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym w kraju dochodzi do zamachu stanu. Lider Nowej Lewicy skomentował tę decyzję.

„Nie było żadnego zamachu stanu na Trybunał. To raczej zamach stanu był z jego strony, bo nie przyjął przysięgi od pięciorga powołanych sędziów. Są sprawy ważne i ważniejsze, na pewno rakieta czy dron, które mogą zabrać życie jest sprawą najważniejszą. Prezydent nie podejmuje wielu decyzji i jest nieskuteczny. Proszę zauważyć, że nie przeprowadził przez Sejm żadnej ustawy, poza jedną” – stwierdził marszałek Sejmu.

Gdy prowadząca przypomniała, że prezydent zrzuca winę na brak współpracy ze strony rządzących, polityk odpowiedział na te zarzuty. Wskazał przy tym na przypadki, w których głowa państwa jest omijana w procesie decyzyjnym.

„Ktoś ma zdolności koalicyjne lub nie, ktoś to umie zrobić lub nie. Ponadto często jest „obchodzony”, tak było choćby w przypadku SAFE czy transkrypcji związków partnerskich. I to nie jest tak, że ktoś się z nim ściga, po prostu chcieliśmy dać kilku milionom ludzi prawo do wolności do życia tak, jak chcą. (…) Brak skuteczności, arogancja i małostkowość prezydenta zaczynają być widoczne” – ocenił Włodzimierz Czarzasty.

Kamila Biedrzycka zauważyła, że Karol Nawrocki już w kampanii wyborczej otwarcie zapowiadał, iż jego głównym celem jest doprowadzenie do upadku rządu premiera Donalda Tuska, a wyborcy mimo tych uprzedzeń zdecydowali się go wybrać. Marszałek Sejmu odniósł się do tej strategii oraz działań wokół Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

„Tylko że taka uczciwość jest niemądra. (…) Ten gość, mówię o prezydencie Nawrockim, walczy wyłącznie o władzę. Walczy z rządem, Lewicą, PSL, KO. Np. nie chce oddać władzy w Trybunale Konstytucyjnym, nie chciał jej oddać w KRS. Dlatego to wszystko tak długo trwa, bo prawdziwym zamachem na TK było idiotyczne, bezsensowne i nieskuteczne wejście prezydenta nocą do tego budynku i jednoosobowa decyzja szefa NBP o braku finansowania dla Trybunału. To są prawdziwe znamiona zamachu stanu” – podkreślił przewodniczący Nowej Lewicy.

Kolejnym tematem rozmowy była decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który nie zgodził się na kontynuowanie dotychczasowej formy protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym, trwającego od kilku tygodni. Zapytany o obawy przed oskarżeniami o tłumienie praw i wolności obywatelskich przez władzę, Włodzimierz Czarzasty odparł: „Nie, tam nie ma tysięcy protestujących ludzi. Wiem, że prezes Kaczyński bardzo się tym zdenerwował, ale oni sami się ośmieszają. Piosenki, tańce, handel zegarkami. Czy to jest poważny protest?”.

Na wątpliwości dziennikarki, czy rolą władzy jest ocenianie powagi i wyglądu demonstracji, marszałek dodał: „Od decyzji pana Trzaskowskiego było odwołanie do sądu. Ale ja mu się nie dziwię, że podjął taką decyzję, bo to, co się tam dzieje nazywam dyskoteką. (…) O tym nie da się mówić serio”.

Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił również, dlaczego nie wyraził zgody na powołanie w Sejmie tak zwanego zespołu do spraw ładu konstytucyjnego, czego domagało się Prawo i Sprawiedliwość, a prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział utworzenie tego gremium mimo zakazu.

„Jestem bardzo tolerancyjny i nie zabronię posłom wypowiadania się w jakiejkolwiek sprawie, bo mają do tego prawo. Natomiast regulamin Sejmu stanowi, że marszałek nie wyraża zgody na utworzenie zespołu jeśli m.in. jego nazwa lub cel działania są niezgodne z prawem. Funkcjonowanie zespołu o takiej nazwie potwierdziłoby, bez działania organów ścigania i orzeczenia sądu, że w Polsce doszło do działań mających na celu usunięcie przemocą organów konstytucyjnych państwa. We wniosku dotyczącym tego zespołu zapisano to w trybie oznajmiającym, czyli wskazano na określony stan faktyczny. Takie działanie podlega kodeksowi karnemu, sprawą powinna się zająć prokuratura i sąd. Jako marszałek nie mogę uznać, że przemocą usunięto konstytucyjny organ RP, więc nie będzie takiego zespołu” – tłumaczył polityk.

W wywiadzie poruszono także kwestię rozmów PSL i Polski 2050 ze Zbigniewem Boguckim w sprawie tak zwanego resetu konstytucyjnego. Projekt ludowców wywołuje zastrzeżenia w rządzie i rodzi pytania o stabilność koalicji.

„Nie będę Władka Kosiniaka oceniał, bo go cenię, szanuję i uważam, że jest wybitnym wicepremierem. (…) Pan Nawrocki nie jest tu żadnym arbitrem, tylko stroną, bo to m.in. on rozwalił TK. Ale celem jest tu „reset”, czyli zmiana konstytucji. Do tego potrzeba 307 głosów w Sejmie, a zwolennicy tego rozwiązania mają około 100” – wyliczył marszałek Sejmu. Dopytywany bezpośrednio o samą propozycję PSL, skwitował krótko: „Głupi pomysł, tak uważam”.

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział też na pytanie, czy liczy na powrót obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzeczenia w sprawie prawa aborcyjnego.

„Tak. Nie wiem czy sami z siebie, czy na wniosek, ale ja w tej chwili obserwuję co zrobi pan prezydent z ustawą, która przywraca stan rzeczy sprzed skandalicznej decyzji Trybunału pani Przyłębskiej. Jeśli pan prezydent Nawrocki zawetuje tę ustawę, to skorzystam z uprawnień marszałka Sejmu i na pewno zwrócę się do Trybunału o wykładnię w tej sprawie” – zapowiedział.

Polityk odniósł się również do ewentualnej delegalizacji partii Grzegorza Brauna: „Jeśli będą w tej sprawie mocne podstawy prawne, to tak. O tym w Polsce decydują sądy, ale ja oczywiście bym chciał”.

Pod koniec rozmowy poruszono wątek relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz spotkań z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose’em. Marszałek Sejmu przypomniał ostatnie rozmowy z dyplomatą i zapowiedział kolejne.

„Będę z nim niedługo rozmawiał, bo, jak od lat, będzie Hanuka w Sejmie. Ostatnio widzieliśmy się z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych i po tym spotkaniu napisał bardzo miłe słowa. Z Amerykanami można rozmawiać godnie i mieć swoje zdanie” – zaznaczył Włodzimierz Czarzasty.

Pytany, czy podczas najbliższego spotkania zamierza poruszyć temat stosunku Donalda Trumpa do Władimira Putina i nazywania wroga Polski „przyjacielem”, polityk wskazał na sytuację prezydenta Karola Nawrockiego i Prawa i Sprawiedliwości.

„Ten problem ma pan Nawrocki i PiS. Pan Nawrocki uważa Donalda Trumpa za swojego najlepszego przyjaciela, więc zasada „przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem” stanowi dziś dla niego bardzo niezręczną sytuację. B się okazało, że ma za przyjaciela Putina. Z panem ambasadorem będę mówił o wsparciu polskiego rządu, żeby się pojawiło 15 tys. żołnierzy i stała amerykańska baza na terenie naszego kraju” – zadeklarował marszałek.

Na koniec Włodzimierz Czarzasty ocenił prawdopodobieństwo powstania stałej bazy amerykańskiej w Polsce.

„Uważam Donalda Trumpa za lidera chaosu. Przeraża mnie, że w wielu sprawach, tego samego dnia, potrafi mówić zupełnie inne rzeczy. Należy być cierpliwym i trzeba walczyć. Bo na razie to tylko słowa” – podsumował w rozmowie z Kamilą Biedrzycką.

Sonda Czy osoby pełniące funkcje w rządzie powinny bezpośrednio przechodzić do Trybunału Konstytucyjnego? Tak, jeśli spełniają wymagane kryteria Nie, powinien obowiązywać okres przerwy Nie mam zdania