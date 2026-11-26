Bogdan Święczkowski zawieszony na rok. Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego wydał decyzję

Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego w czwartek zdecydował o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego w czynnościach służbowych na okres 12 miesięcy. Jak podała Polska Agencja Prasowa, informację o tym rozstrzygnięciu przekazała około godziny 16.00 przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Magdalena Bentkowska.

Podstawą postanowienia było między innymi niedopuszczenie do orzekania pięciu sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, czyli Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego oraz Macieja Berka. Sędzia Magdalena Bentkowska zaznaczyła, że wymienieni prawnicy posiadają status sędziów Trybunału Konstytucyjnego już od chwili wyboru dokonanego przez Sejm.

Waldemar Żurek komentuje zawieszenie prezesa TK

Rozstrzygnięcie sądu dyscyplinarnego skomentował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który jednoznacznie ocenił sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

„Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił dawnych dygnitarzy przed prokuraturą, gdy tysiąc spraw zwykłych obywateli latami czekało w szafach” – napisał Waldemar Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył ponadto, że Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do służby obywatelom. Według ministra rząd respektuje orzeczenia niezależnych organów, co stanowi istotę przywracania praworządności.

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Konflikt o kierownictwo w Trybunale Konstytucyjnym. Uchylono immunitety sędziów

Postanowienie dotyczące Bogdana Święczkowskiego to kolejna odsłona narastającego sporu o władzę w Trybunale Konstytucyjnym. Już 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła przerwy w czynnościach służbowych zarówno wobec prezesa Bogdana Święczkowskiego, jak i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W tym samym dniu reprezentanci sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji ogłosili, że pracami Trybunału Konstytucyjnego pokieruje Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia posiadająca najdłuższy staż.

W ubiegłym tygodniu zwołane przez nią Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zdecydowało o uchyleniu immunitetów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego. Rozstrzygnięcie to wynikało z wniosków prokuratora generalnego, który wystąpił o zgodę na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej.

Bogdan Święczkowski nie uznaje decyzji. Prezes TK mówi o braku zawieszenia

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odrzuca zapadłe rozstrzygnięcia i w ubiegłym tygodniu podważył legalność zgromadzenia zwołanego przez Annę Korwin-Piotrowską.

„Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały. W żadnym wypadku nie jestem zawieszony” – oświadczył Bogdan Święczkowski.

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Parafraza: nowy flow (v2)

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