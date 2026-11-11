Wołodymyr Zełenski złożył życzenia Polsce. Wyjątkowe słowa z okazji Święta Niepodległości

Wołodymyr Zełenski złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości
Głowa państwa ukraińskiego pamiętała o naszym kraju podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Polsce. Na oficjalnych profilach społecznościowych polityka opublikowano komunikat zawierający słowa wdzięczności oraz życzenia.
Swoje przesłanie ukraiński przywódca zaadresował zarówno do najwyższych władz państwowych, jak i ogółu społeczeństwa. Bezpośrednimi odbiorcami komunikatu stali się prezydent Karol Nawrocki, szef rządu Donald Tusk, a także „wszystkie Polki i Polacy”.
W komunikacie zamieszczonym na platformie X przywódca sąsiedniego państwa zwrócił uwagę na historyczny wymiar niezłomnego trwania przy swoich wartościach.
Dzisiejszy dzień przypomina, że los zawsze prowadzi ku sprawiedliwości, gdy Naród pozostaje wierny sobie, swoim zasadom oraz zachowuje godność narodową. Cieszymy się, że Polska jest europejska, silna i wolna.
Takie słowa we wpisie zamieścił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.