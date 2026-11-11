Wołodymyr Zełenski złożył życzenia Polsce. Wyjątkowe słowa z okazji Święta Niepodległości

Spis treści Wołodymyr Zełenski złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości

Wołodymyr Zełenski złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości

Głowa państwa ukraińskiego pamiętała o naszym kraju podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Polsce. Na oficjalnych profilach społecznościowych polityka opublikowano komunikat zawierający słowa wdzięczności oraz życzenia.

Swoje przesłanie ukraiński przywódca zaadresował zarówno do najwyższych władz państwowych, jak i ogółu społeczeństwa. Bezpośrednimi odbiorcami komunikatu stali się prezydent Karol Nawrocki, szef rządu Donald Tusk, a także „wszystkie Polki i Polacy”.

W komunikacie zamieszczonym na platformie X przywódca sąsiedniego państwa zwrócił uwagę na historyczny wymiar niezłomnego trwania przy swoich wartościach.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości składamy najserdeczniejsze życzenia Polsce, Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu @NawrockiKn, Premierowi Donaldowi Tuskowi @donaldtusk oraz wszystkim Polkom i Polakom! Dzisiejszy dzień przypomina, że los zawsze prowadzi ku sprawiedliwości, gdy Naród pozostaje wierny sobie, swoim zasadom oraz zachowuje godność narodową. Cieszymy się, że Polska jest europejska, silna i wolna. My w Ukrainie jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie i pomoc – dla ukraińskiej niepodległości, naszego państwa, naszej obrony, naszych obywateli i naszych dążeń do tego, by również być krajem europejskim, silnym i wolnym. Dziękujemy! Życzymy Polsce sukcesów w realizacji jej aspiracji! Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości! Niech żyje Polska!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2026

Dzisiejszy dzień przypomina, że los zawsze prowadzi ku sprawiedliwości, gdy Naród pozostaje wierny sobie, swoim zasadom oraz zachowuje godność narodową. Cieszymy się, że Polska jest europejska, silna i wolna.

Takie słowa we wpisie zamieścił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.