Wołodymyr Zełenski złożył życzenia Polsce. Wyjątkowe słowa z okazji Święta Niepodległości

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-11-11 16:58

Ukraiński przywódca wyraził wdzięczność za pomoc okazywaną w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego. Wołodymyr Zełenski zwrócił również uwagę na ogromne znaczenie stosunków polsko-ukraińskich, określając nasze państwo mianem „europejskiego, silnego i wolnego”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w środę o wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji
Autor: Paparazzza/ Shutterstock

Wołodymyr Zełenski złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości

Głowa państwa ukraińskiego pamiętała o naszym kraju podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Polsce. Na oficjalnych profilach społecznościowych polityka opublikowano komunikat zawierający słowa wdzięczności oraz życzenia.

Swoje przesłanie ukraiński przywódca zaadresował zarówno do najwyższych władz państwowych, jak i ogółu społeczeństwa. Bezpośrednimi odbiorcami komunikatu stali się prezydent Karol Nawrocki, szef rządu Donald Tusk, a także „wszystkie Polki i Polacy”.

W komunikacie zamieszczonym na platformie X przywódca sąsiedniego państwa zwrócił uwagę na historyczny wymiar niezłomnego trwania przy swoich wartościach.

Dzisiejszy dzień przypomina, że los zawsze prowadzi ku sprawiedliwości, gdy Naród pozostaje wierny sobie, swoim zasadom oraz zachowuje godność narodową. Cieszymy się, że Polska jest europejska, silna i wolna.

Takie słowa we wpisie zamieścił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

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Wołodymyr Zełenski
święto niepodległości

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