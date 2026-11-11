Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości. Tak przywitali go uczestnicy

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-11-11 15:09

Prezydent Nawrocki wziął udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. Zgromadzeni na miejscu uczestnicy powitali go gromkim okrzykiem „Czołem, panie prezydencie", po czym wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

Uczestnicy zgromadzenia wystartowali ze ścisłego centrum Warszawy przed godziną 15, kierując się w stronę Stadionu Narodowego. Prezydent maszeruje na samym czele pochodu, trzymając w dłoniach biało-czerwoną flagę.

W wydarzeniu bierze również udział jego starszy syn, a także liczni ministrowie z kancelarii prezydenta. Wśród maszerujących urzędników znaleźli się między innymi szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, stojący na czele BBN Bartosz Grodecki oraz odpowiadający za Biuro Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

 
Karol Nawrocki
Marsz Niepodległości

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