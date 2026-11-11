Prezydent Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości. Tak przywitali go uczestnicy

Uczestnicy zgromadzenia wystartowali ze ścisłego centrum Warszawy przed godziną 15, kierując się w stronę Stadionu Narodowego. Prezydent maszeruje na samym czele pochodu, trzymając w dłoniach biało-czerwoną flagę.

W wydarzeniu bierze również udział jego starszy syn, a także liczni ministrowie z kancelarii prezydenta. Wśród maszerujących urzędników znaleźli się między innymi szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, stojący na czele BBN Bartosz Grodecki oraz odpowiadający za Biuro Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.