Władysław Kosiniak-Kamysz wspomina tragedię w Krakowie. Szef MON apeluje o jedność

Podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował się na bardzo aktualne i zdecydowane wystąpienie. Mimo że przemówienie wygłoszono z okazji Narodowego Święta Niepodległości, to szef MON poświęcił jego znaczną część ostatnim wydarzeniom z Krakowa. Polityk nawiązał bezpośrednio do tamtejszej tragedii, w wyniku której śmierć poniosły przypadkowe osoby.

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Władysław Kosiniak-Kamysz o tragedii w Krakowie i solidarności Polaków

Zdaniem ministra obrony narodowej dramat ze stolicy Małopolski stał się nie tylko symbolem zła, ale również świadectwem ogromnej solidarności społeczeństwa. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w obliczu bezpośredniego zagrożenia oraz walki o ludzkie życie podziały polityczne całkowicie straciły na znaczeniu.

„Nikt nie pytał: na kogo głosowałeś; jaki masz światopogląd. Lekarze, pielęgniarki, ratowali zdrowie i życie poszkodowanych; Policjanci, strażnicy miejscy, strażacy – Polacy, Krakowianie i ci, którzy do naszego ukochanego miasta przyjechali z Polski i z zagranicy, wszyscy mieli jedność w działaniu” – mówił wicepremier, którego słowa przytacza Polska Agencja Prasowa.

Szef resortu obrony zwrócił się także z apelem do wszystkich Polaków, aby zachowanie ludzi ratujących poszkodowanych w Krakowie stało się powszechnym wzorem do naśladowania na co dzień.

Kosiniak-Kamysz dziękuje Donaldowi Tuskowi i Karolowi Nawrockiemu za wspólny gest

Kierujący resortem obrony polityk otwarcie ocenił, że relacje wewnątrz polskiego społeczeństwa wymagają obecnie naprawy. Za niezwykle istotny symbol nadchodzących zmian uznał wspólne działanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Obaj przywódcy zapalili znicze dokładnie w tych krakowskich lokalizacjach, gdzie wcześniej zginęli przypadkowi ludzie.

„Bardzo dziękuję panie prezydencie za ten wspólny gest i ciszę, która była ciszą jedności. Dziękuję premierowi, który jest dzisiaj w Szczecinie, za ciszę, która była ciszą jedności nas wszystkich” – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zauważył również, że brak wzajemnego porozumienia osłabia Polskę jako naród. „Jedności zawsze nam trzeba, a bez niej upadamy i przegrywamy” – podsumował swoje wystąpienie szef MON.