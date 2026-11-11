Donald Tusk ostro o wystąpieniu Karola Nawrockiego. Święto Niepodległości pod znakiem sporu

Tegoroczne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości przyniosły poważny zgrzyt na najwyższych szczeblach władzy państwowej. Szef rządu Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do zachowania prezydenta Karola Nawrockiego, wyrażając swoje głębokie rozczarowanie postawą głowy państwa. Prezes Rady Ministrów miał nadzieję, że ten wyjątkowy dzień posłuży do budowania narodowej wspólnoty, ale wystąpienie na warszawskim placu Piłsudskiego odebrał zupełnie inaczej. Swój wpis na platformie X premier podsumował krótkim słowem „Szkoda”.

W jeszcze bardziej zdecydowanym tonie wypowiedź prezydenta skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremier zarzucił Karolowi Nawrockiemu brak konsekwencji, określając go mianem „młota na elity” oraz „króla, którego nie słucha magnateria”. Szef polskiej dyplomacji zwrócił przy tym uwagę na fakt, że dawny upadek Rzeczypospolitej wynikał z lekkomyślnego blokowania ustaw przez weta, co nierzadko działo się z inspiracji obcych mocarstw.

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Przemówienie Karola Nawrockiego na placu Piłsudskiego wywołało burzę

Jakie dokładnie słowa wywołały tak silne wzburzenie po stronie obozu rządzącego? W trakcie swojego przemówienia prezydent Karol Nawrocki nawiązał do wielu wrażliwych tematów politycznych. Podkreślał nienaruszalność Konstytucji oraz potrzebę wyjęcia instytucji państwowych i kwestii bezpieczeństwa poza nawias bieżącego sporu. W jego wystąpieniu nie zabrakło jednak licznych nawiązań do historycznych błędów, które w domyśle słuchaczy miały stanowić bezpośrednie uderzenie we współczesne elity.

Głowa państwa oceniła, że do dawnego upadku Polski doprowadziły działania „elit magnackich i politycznych”, prowadzących z monarchami „wojnę totalną” oraz szukających poparcia w obcych stolicach, takich jak Moskwa czy Berlin. Te historyczne analogie, przywołane podczas obchodów narodowego święta, błyskawicznie zapoczątkowały kolejny ostry spór na polskiej scenie politycznej.

Sonda Czy reakcja Donalda Tuska była odpowiednia? Tak Nie Trudno powiedzieć

Karol Nawrocki uderza w ministra finansów Andrzeja Domańskiego

Napięcie podczas oficjalnych obchodów wzrosło jeszcze bardziej w momencie, gdy prezydent Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio w stronę uczestniczącego w wydarzeniu Andrzeja Domańskiego. Zgromadzeni na placu ludzie wygwizdali ministra finansów, a zwierzchnik sił zbrojnych wykorzystał ten moment do publicznej oceny jego działań.

Wręczając nominacje generalskie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, prezydent zaznaczył, że ich codzienny trud nie ma żadnego związku z „niechlubnymi decyzjami” oraz „fatalną sytuacją polskich finansów publicznych”. Karol Nawrocki wprost obarczył winą za ten stan rzeczy obecnego na miejscu ministra Domańskiego.

Donald Tusk zapraszał Karola Nawrockiego do Sopotu. Dziś rośnie dystans

Cały spór zwraca szczególną uwagę również dlatego, że zaledwie w środę podczas wizyty w Szczecinie premier Donald Tusk wykonał w kierunku Karola Nawrockiego gest pojednania. Szef rządu wystosował wówczas otwarte zaproszenie dla prezydenta, jego żony oraz dzieci, proponując im przedświąteczną wizytę w swoim prywatnym domu w Sopocie. „Porozmawiajmy” – wzywał wtedy szef rządu.

Napięcia towarzyszące obchodom Święta Niepodległości oraz kolejne wzajemne złośliwości między politykami sprawiają jednak, że perspektywa spokojnego spotkania przy wspólnym stole znacznie się oddala.