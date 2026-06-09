Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego? Karol Nawrocki wstrzymuje decyzję

Obecnie w naszym kraju toczy się ożywiona dyskusja na temat odebrania najwyższego państwowego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy.

ukraińskiemu przywódcy. Główną przyczyną tych rozważań jest decyzja władz w Kijowie, które postanowiły nadać jednemu z oddziałów wojskowych patronat „Bohaterów UPA”.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie spieszą się z ostatecznym werdyktem, mając nadzieję, że ukraińscy politycy wyciągną wnioski i zmienią nazwę, co pozwoli zapobiec pogorszeniu stosunków dyplomatycznych.

W poniedziałek 8 czerwca odbyło się specjalne spotkanie Kapituły Orderu Orła Białego, podczas którego analizowano kwestię ewentualnego odebrania wyróżnienia prezydentowi Ukrainy. W gronie decyzyjnym znajdują się obecnie takie osobistości jak Michał Kleiber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski oraz Bronisław Wildstein. Po oficjalnym zaprzysiężeniu na urząd głowy państwa skład tego gremium zasilił również Karol Nawrocki.

Sonda Czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? Tak, Polska powinna zareagować stanowczo Nie, w czasie wojny trzeba unikać eskalacji Trudno powiedzieć

Prezydent Karol Nawrocki czeka na ruch Ukrainy w sprawie UPA

Dziennikarze gazety „Fakt” ustalili, że nowa głowa państwa celowo odwleka ostateczne rozstrzygnięcie w tej drażliwej kwestii. Karol Nawrocki liczy na to, że władze sąsiedniego kraju zreflektują się i zrezygnują z mocno kontrowersyjnego nazewnictwa swojego oddziału zbrojnego. Najbardziej pożądanym scenariuszem, który w pełni usatysfakcjonowałby polskiego przywódcę, jest wybór takiego patrona dla wspomnianej jednostki, który nie wywoływałby nad Wisłą żadnych historycznych sporów.

Głowa państwa dopuszcza możliwość pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego państwowego odznaczenia, jeśli Kijów nie zmieni swoich ustaleń. Równocześnie Kancelaria Prezydenta bada potencjalne skutki tak drastycznego posunięcia. Pojawiają się obawy, że szybka reprymenda wobec ukraińskiego przywódcy zaszkodziłaby wzajemnym relacjom, co mogłoby całkowicie zablokować kluczowe dla Polski poszukiwania i ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej z rąk OUN i UPA. Jak dodatkowo podkreśla dziennik „Fakt”, do formalnego odebrania orderu niezbędna jest oficjalna kontrasygnata prezesa Rady Ministrów.

Za co Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego?

Najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe trafiło w ręce Wołodymyra Zełenskiego w kwietniu 2023 roku decyzją ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. Ten wyjątkowy medal wręczono jako dowód uznania za ogromny wysiłek w budowanie bliskich relacji pomiędzy Polską a Ukrainą, niezłomną obronę podstawowych praw człowieka, a także nieustanne zaangażowanie na rzecz utrzymania stabilności i bezpieczeństwa na całym kontynencie europejskim.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą fotorelacją, w której pokazujemy wizytę obecnej głowy państwa w murach swojej dawnej szkoły średniej.