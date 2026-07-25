Mateusz Morawiecki bez ogródek o sytuacji w PiS. "Jedno zdrowe płuco zostało wycięte"

Mateusz Morawiecki stanowczo odmówił rozwiązania stowarzyszenia "Rozwój Plus" i sprzeciwił się ultimatum ze strony władz PiS. Publicznie odniósł się do konfliktu w macierzystym obozie.

Były premier skomentował masowe odejście posłów, mówiąc, że "jedno zdrowe płuco zostało wycięte". Po głośnym ultimatum formację opuściło ponad 30 parlamentarzystów.

W ocenie polityka narastające spory wewnętrzne w PiS to jedynie zasłona dymna, która ma przykryć błędne decyzje strategiczne kierownictwa partii.

Morawiecki w TV Republika krytykuje Prawo i Sprawiedliwość

Końcówka lipca 2026 roku przyniosła potężne trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej. Wtedy to z Prawa i Sprawiedliwości odeszła grupa ponad 30 posłów skupionych wokół byłego premiera. Bezpośrednią przyczyną było ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił działaczom stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes partii żądał likwidacji organizacji albo odejścia z PiS. Mateusz Morawiecki nie ustąpił i wybrał drugie rozwiązanie. W sobotę w południe były szef rządu pojawił się w studiu TV Republika. Na pytanie o obecne stosunki z byłą partią, odpowiedział krótko: "Jedno zdrowe płuco zostało wycięte". Skrytykował też politycznych oponentów wewnątrz formacji. Zauważył, że zamiast skupiać się na realnych problemach polskiej gospodarki czy trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, czas marnowano na wymyślanie obelg, epitetów i przypisywanie mu nieprawdziwych łatek.

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Były premier odpowiada na zarzuty Jacka Sasina. Chodzi o pracę dla Donalda Tuska

Jeden z głównych zarzutów, który regularnie wytaczano przeciwko byłemu szefowi rządu, dotyczył jego dawnych powiązań z rządem Platformy Obywatelskiej. Takie oskarżenia wysuwał między innymi Jacek Sasin. Mateusz Morawiecki, będąc gościem w TV Republika, z decydowanie odrzucił twierdzenia, jakoby kiedykolwiek pełnił funkcję osobistego doradcy szefa rządu PO. Wyjaśnił, że owszem, zasiadał w radzie gospodarczej powołanej przy rządzie, jednak zaznaczył przy tym, że nigdy nie doradzał bezpośrednio Donaldowi Tuskowi. Podsumował krótko, mówiąc, że ówczesny premier i tak nigdy nie wziął pod uwagę rekomendacji tej rady.

Mateusz Morawiecki o błędach PiS. Krytykuje walkę o głosy Konfederacji

Podczas wywiadu były premier nie ograniczył się jedynie do odpierania zarzutów, ale przeszedł też do ofensywy, punktując to, co jego zdaniem było fundamentalnym błędem Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na strategię z ostatnich miesięcy, która opierała się na próbach przeciągnięcia na swoją stronę wyborców ugrupowań skrajnie prawicowych.

Jego zdaniem walka o elektorat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz polityków takich jak Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen okazała się kompletną pomyłką i nie dała partii żadnych wymiernych zysków.

Były premier zwrócił również uwagę, że usunięcie go z szeregów ugrupowania mogło być celowym zabiegiem, mającym odwrócić uwagę od innych kłopotów partii. Zastanawiał się na głos, czy nie był to zaplanowany ruch, by zatuszować fiasko strategii forsowanej przez niektórych doradców. Dał w ten sposób jasno do zrozumienia, że był w ostrym konflikcie ze ścisłym kierownictwem partii co do kierunku jej działań. Te słowa dobitnie pokazują, że pęknięcie w obozie prawicy jest o wiele poważniejsze, niż mogło się początkowo wydawać.

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