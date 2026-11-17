• Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty negatywnie ocenił postawę prezydenta Karola Nawrockiego w konflikcie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że głowa państwa nie zachowuje bezstronności, lecz sama jest aktywną stroną tego sporu.

• Przedstawiciele Lewicy nie pojawili się na prezydenckim spotkaniu w Belwederze w sprawie TK, gdyż zdaniem Czarzastego to właśnie Karol Nawrocki odpowiada za wywołanie obecnego kryzysu poprzez odmowę przyjęcia ślubowania od sędziów.

• Lider Lewicy zaznaczył jednocześnie, że celem obecnej koalicji rządzącej jest uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, aby instytucja ta mogła znów normalnie funkcjonować i zajmować się sprawami obywateli.

W wywiadzie udzielonym portalowi Goniec Włodzimierz Czarzasty w bardzo bezpośredni sposób odniósł się do ostatnich napięć związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Stojący na czele Lewicy polityk wyraził pogląd, że prezydent Karol Nawrocki zamiast pełnić rolę obiektywnego rozjemcy w konflikcie o praworządność, sam stał się w tym sporze „złą stroną”.

Włodzimierz Czarzasty uderza w Karola Nawrockiego po wizycie w TK

Najostrzejsze sformułowania padły w momencie, kiedy marszałek Sejmu skomentował wideo dokumentujące wejście Karola Nawrockiego do budynku TK. Włodzimierz Czarzasty połączył w swojej wypowiedzi dawną aktywność sportową głowy państwa ze sposobem, w jaki potraktowano sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

„Te filmy, które były pokazywane w mediach, pokazywały raczej, że odepchnął. Ja już o tym mówiłem, nie urażając pana Nawrockiego, wiem, że trenował boks swego czasu. Boks plus przepychanie kobiety równa się damski bokser” – powiedział Czarzasty w rozmowie z portalem Goniec, określając całą postawę prezydenta mianem „chamskiej”.

Zdaniem lidera Lewicy pojawienie się głowy państwa w siedzibie Trybunału było jedynie pokazem siły, który nie przyniósł żadnego rozwiązania. „Pan prezydent otworzył drzwi nogą i wszedł tak, jak lubi, z kijem bejsbolowym w ręku. Tylko jest pytanie: co tym uzyskał poza aplauzem ludzi, którzy lubią chodzić z kijami bejsbolowymi?” – zastanawiał się w wywiadzie marszałek Sejmu.

Lewica bojkotuje spotkanie w Belwederze. Czarzasty mówi o „ohydnym krokodylu”

Polityk wytłumaczył także powody, dla których ugrupowanie Lewicy zrezygnowało z udziału w zainicjowanych przez głowę państwa rozmowach w Belwederze. Według Włodzimierza Czarzastego prezydent Nawrocki występuje w tym sporze jako „skompromitowana strona”, gdyż całe zamieszanie ma swoje źródło w zablokowaniu przez niego zaprzysiężenia sędziów wybranych przez posłów.

Marszałek Sejmu pokusił się o bardzo plastyczne porównanie, podsumowując dotychczasowe działania Karola Nawrockiego. „Nie mamy ochoty spotykać się z kimś, kto udaje miłego misia, podczas gdy tak naprawdę jest po prostu ohydnym krokodylem, który pogryzł cały Trybunał Konstytucyjny i pogryzł praworządność” – oznajmił zdecydowanie lider Lewicy.

Paraliż w Trybunale Konstytucyjnym. Włodzimierz Czarzasty wylicza zaległe sprawy

Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że w cieniu politycznych awantur w Trybunale Konstytucyjnym zalega obecnie około 1200 wniosków czekających na rozstrzygnięcie. Chodzi o niezwykle istotne dla wielu obywateli kwestie, obejmujące chociażby sposób przeliczania świadczeń emerytalnych, wypłaty zasiłków dla niepełnosprawnych dzieci oraz sytuację frankowiczów.

„Po prostu leżą ludzkie sprawy, które są nierozpatrywane tylko dlatego, że Trybunał Konstytucyjny do tej pory myślał, jak dobrze zrobić prezydentowi jednemu albo drugiemu albo Kaczyńskiemu. To jest moim zdaniem ohydne polityczne działanie” – skomentował marszałek Sejmu.

Jak relacjonował lider Lewicy, pięciogodzinna obecność Karola Nawrockiego w gmachu TK zakończyła się pełnym fiaskiem i brakiem jakichkolwiek konkretnych ustaleń. Na koniec swojej wypowiedzi Włodzimierz Czarzasty ponownie zadrwił z prezydenta, doceniając jednocześnie zachowanie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. „Pan Nawrocki pokazał, że jest silniejszy od kobiety, która jest o połowę od niego mniejsza. Na szczęście silniejsza jest w rozumie i tutaj rozum wygrywa, a nie siła fizyczna” – podsumował polityk.

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