Marcin Przydacz mówi o odpowiedzialności prawnej Donalda Tuska

Głównym wątkiem porannego wywiadu w RMF FM z udziałem Marcina Przydacza był konflikt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego oraz posunięcia gabinetu Donalda Tuska. Kierujący prezydenckim Biurem Polityki Międzynarodowej polityk argumentował, że szef rządu musi brać pod uwagę przyszłą odpowiedzialność za obecne decyzje. „Panie redaktorze, no jeżeli pan premier rzeczywiście nie będzie przestrzegał prawa, to prędzej czy później spotka go za to odpowiednia kara, bo w Polsce przestrzegać prawa należy. Każdy musi. Pan przestrzega, ja, nasi słuchacze. Tylko pan premier ma nie przestrzegać prawa? On jest lepszy? On jest z lepszej gliny jest? Jakby jego nie dotyczą przepisy prawa, tak?” – mówił na antenie Przydacz.

Dziennikarz prowadzący wywiad zauważył, że ewentualne rozliczenia polityków wymagałyby wcześniejszego odsunięcia obecnej koalicji od władzy w wyborach. Gość rozgłośni otwarcie stwierdził, że kadencja obecnego obozu rządzącego w końcu przeminie. „Kiedyś się skończy to, skończą się te rządy” – ocenił prezydencki minister.

Donald Tusk często odwiedza zachodnią Polskę? Marcin Przydacz o niemieckiej granicy

Kolejny fragment radiowej dyskusji przyniósł słowa mogące wzbudzić spore kontrowersje. Marcin Przydacz odniósł się bezpośrednio do wizyt składanych przez Donalda Tuska w miejscowościach na zachodzie kraju. „Ja rozumiem, że pan premier już zaczyna spędzać swój czas bardzo blisko niemieckiej granicy. Niedawno w Szczecinie, być może niedługo pewnie w Gubinie, w Słubicach, tak żeby już tam być niedaleko” – stwierdził rozmówca RMF FM.

Redaktor od razu dopytał swojego gościa, czy ten sugeruje ewentualną ucieczkę Donalda Tuska z kraju wzorem Zbigniewa Ziobry, jak ujęto to w pytaniu. Polityk uniknął jednoznacznego potwierdzenia takiej tezy. Powołał się natomiast na doniesienia krążące wśród dziennikarzy utrzymujących relacje z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej.

Politycy Koalicji Obywatelskiej boją się rozliczeń po wyborach?

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej strach przed powyborczą przyszłością może towarzyszyć także części parlamentarzystów obecnej większości. „Ci, którzy mają przesłuchy, przesłuchy ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią: »No pan premier to po wyborach to jeszcze będzie miał gdzie wyjeżdżać, ale my to już niestety«, tak mówią politycy Koalicji, odpowiedzialność spotka ich w Polsce. Więc myślę, że tak się po prostu wydarzy po wyborach” – przytoczył nieoficjalne głosy Przydacz.

Marcin Przydacz krytykuje Unię Europejską i mówi o hipokryzji Brukseli

Podczas wywiadu poruszono też kwestię potencjalnego zaangażowania Unii Europejskiej. Dziennikarz dociekał, czy w ocenie ministra instytucje unijne, francuskie bądź niemieckie mogłyby kiedyś udzielić Donaldowi Tuskowi wsparcia i ochrony. Marcin Przydacz pominął bezpośrednią odpowiedź na temat prawdopodobieństwa takiego rozwoju wypadków, ale za to zdecydowanie zaatakował organy europejskie za ich bierność wobec wydarzeń w Polsce. „Gdzie ta Unia Europejska jest dzisiaj, panie redaktorze? To jest niesamowite pytanie. Policja wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Europejska dzisiaj zupełnie milczy. Ja nie wzywam Komisji Europejskiej, bo ja uważam, że my sobie poradzimy sami w Polsce z własnymi problemami. Natomiast pokazuje to, jaka tam jest hipokryzja” – argumentował gość RMF FM.

Prezydencki minister wytknął unijnym strukturom ocenianie polskich spraw przez pryzmat podwójnych standardów. „Jak jedni naruszają przepisy, to jest cisza. Jak inni interpretują inaczej, a to nagle jest wielki, wielki hałas” – zauważył polityk. W jego opinii zachowanie Brukseli jest ściśle uzależnione od tego, która opcja polityczna aktualnie sprawuje rządy w Warszawie.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Przydacz zarzuca premierowi łamanie prawa

W trakcie goszczenia na antenie RMF FM Marcin Przydacz wielokrotnie wracał do konsekwencji, jakie Donald Tusk powinien ponieść za kroki podjęte wobec Trybunału Konstytucyjnego. „Sugeruję tylko tyle, że za łamanie prawa w Polsce, w Polsce pod rządami prawa, kiedyś będzie spotykała odpowiedzialność tych, którzy łamią prawo, a premier łamie prawo” – podsumował szef Biura Polityki Międzynarodowej.