W polskim parlamencie zapowiada się niezwykle gorąca atmosfera. Na wtorek na godzinę 12.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, podczas którego rozpatrzony zostanie wniosek Jacka Murańskiego dotyczący odebrania immunitetu Sebastianowi Kalecie. Uczestnik walk freak fightowych nie ma jednak zamiaru biernie oczekiwać na werdykt parlamentarzystów w zaciszu domowym i zadeklarował osobiste przybycie na Wiejską, aby osobiście bronić swojego stanowiska.

Ostra wymiana zdań pomiędzy oboma mężczyznami przybrała na sile w momencie, gdy parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości użył wobec Murańskiego określenia „patus”. Znany z klatek zawodnik potraktował te słowa jako zniesławienie oraz bezpośrednią zniewagę, decydując się na podjęcie zdecydowanych kroków prawnych. Obecnie celebryta otwarcie zapowiada osobiste starcie, które w swojej formie przypomina zapowiedzi przed walkami na galach MMA.

Jacek Murański odgraża się Sebastianowi Kalecie przed wizytą w Sejmie

W opublikowanym w sieci materiale wideo Jacek Murański nie przebierał w słowach. Zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym bezpośrednio zaatakował posła Sebastiana Kaletę. „Ja idę Sebuś Kaleta po ciebie. Już we wtorek. Nie płacz, Seba, nie płacz” – zaczepiał polityka w swoim wystąpieniu.

Zwykłe prowokacje to jednak nie wszystko, ponieważ zawodnik zaczął roztaczać przed parlamentarzystą wizję odsiadki w zakładzie karnym. „Sebuś, o więzieniu to my sobie pogadamy. Zaplanuję ci tam pobyt. Jeżeli taka będzie wola sądu” – oświadczył z dużą pewnością siebie. Na tym jednak plany Murańskiego się nie kończą, gdyż w 2027 roku zamierza on ubiegać się o mandat senatora, a w najbliższym czasie planuje regularne wizyty w sejmowych toaletach, by tam wyczekiwać na spotkanie z Kaletą. Całe swoje przedsięwzięcie podsumował krótkim hasłem jako „wjeżdżanie w pisiorów”.

Każdy patus nazwany przez posła patusem może przyjść w tej sprawie do sejmu?— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 17, 2026

Sebastian Kaleta prosi o ochronę Straż Marszałkowską przed Jackiem Murańskim

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zachowuje spokój wobec gróźb Murańskiego, ale jednocześnie nie bagatelizuje całej sytuacji. Rozmawiając z portalem Zero.pl, Sebastian Kaleta zaznaczył, że nie poczuwa się do żadnej winy. W ocenie posła użyte przez niego sformułowanie „patus” idealnie oddaje stan faktyczny w tej sprawie.

„Wystarczy przecież prześledzić jego »twórczość«, by dostrzec, że słowo »patus« jest najłagodniejszym określeniem, jakie pasuje” – ocenił parlamentarzysta. Jednocześnie polityk przekazał, że wyśle oficjalną prośbę do komendanta Straży Marszałkowskiej o ochronę obrad komisji, co ma zapobiec potencjalnej awanturze z udziałem celebryty.

Spór Murańskiego z Kaletą ma polityczne tło. Chodzi o Karola Nawrockiego

Cała awantura ma znacznie głębszy, ściśle polityczny kontekst. Geneza tego sporu sięga kampanii prezydenckiej z 2025 roku, kiedy to premier Donald Tusk powołał się na wypowiedzi Murańskiego wymierzone w Karola Nawrockiego. Taka sytuacja wywołała natychmiastowy i ostry sprzeciw polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy podważali wiarygodność zawodnika. Wówczas Sebastian Kaleta zadawał publicznie pytania o to, jakim prawem „patus z gal freak fightowych” wyręcza w działaniach państwowe służby specjalne.

Sam celebryta deklaruje, że przy okazji swojej obecności w parlamencie zamierza kontynuować wątek głowy państwa. Zapowiedział już, że wyciągnie na światło dzienne rzekome „brunatne linki” oraz znajomości Karola Nawrockiego.

Zespół prawny Kancelarii Sejmu potwierdził już, że złożone przez Murańskiego pismo w sprawie odebrania posłowi immunitetu jest poprawne pod względem formalnym. Dalsze decyzje w tej kwestii podejmie sejmowa komisja, a finalnie zagłosują nad tym wszyscy posłowie. Reprezentująca zawodnika pełnomocniczka zwróciła uwagę, że nagrania z wypowiedziami polityka zanotowały w sieci przeszło 5 milionów wyświetleń.