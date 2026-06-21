Włodzimierz Czarzasty ostrzega przed skutkami sporu z Ukrainą

Włodzimierz Czarzasty postanowił skomentować rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów, którego punktem kulminacyjnym był krok Karola Nawrockiego. Prezydent odebrał najwyższe polskie państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Marszałek Sejmu stara się nie oceniać samej decyzji bezpośrednio, ale dostrzega jej bardzo niepokojące konsekwencje. Wskazał trzy niezwykle ważne sfery: bezpieczeństwo narodowe, stosunki społeczne oraz relacje biznesowe.

Polityk nawiązał do nadchodzącego spotkania biznesowego w Gdańsku, gdzie mają zostać sfinalizowane porozumienia dotyczące odbudowy zniszczonego kraju. – Czy te kontrakty będą podpisywane z Polską w dobrej atmosferze? Czy one w ogóle będą podpisywane? – zastanawiał się w rozmowie z Polsat News. Według Włodzimierza Czarzastego, pogłębianie tego sporu może stanowić potężne zagrożenie dla interesów polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo uważa, że cierpi na tym bezpieczeństwo, gdyż w razie rosyjskiego ataku dronami Ukraińcy posiadający w tym względzie olbrzymie doświadczenie, mogliby odmówić nam pomocy. Choć działanie Kijowa dotyczące nazwy dla jednostki imieniem UPA uznaje za „skandaliczne”, to w jego opinii najważniejsze jest teraz znalezienie sensownego wyjścia z kryzysu.

DR MATERSKA-SOSNOWSKA OSTRO: Karol Nawrocki strzelił sobie samobója reakcją ws. Zełenskiego

Dlaczego Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego?

Bezpośrednim powodem tak niespotykanego posunięcia Karola Nawrockiego było uhonorowanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z wojskowych jednostek imieniem „Bohaterów UPA”. Krok ten, zrealizowany pod koniec maja, błyskawicznie wywołał wielkie oburzenie nad Wisłą i lawinę krytyki ze strony kluczowych polityków. Głos w sprawie natychmiast zabrali premier Donald Tusk oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kapituła Orderu Orła Białego, na wyraźną prośbę prezydenta, musiała wydać opinię w tej drażliwej sprawie. Karol Nawrocki, przekazując informację o odebraniu odznaczenia przywódcy z Kijowa, stanowczo zaznaczył, że nie jest to cios wymierzony „przeciwko narodowi ukraińskiemu”. Dodał również, że nie zmienia to naszego głównego celu, czyli pomocy w walce z putinowską armią. Z kolei Wołodymyr Zełenski oficjalnie zadeklarował odesłanie otrzymanego medalu nad Wisłę. Warto przypomnieć, że to najwyższe wyróżnienie wręczył mu w kwietniu 2023 roku ówczesny prezydent, Andrzej Duda.